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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da dehşet! Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı - Haberler | Son dakika haberleri

        Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı!

        Ankara'da, istediği zam talebine karşı çıkan kiracılarını darp ederek hastanelik olmalarına neden olan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ev sahibinin 4 bin 200 TL olan kirayı, 20 bin TL'ye çıkarmak istediği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 09:26 Güncelleme: 20.11.2024 - 09:30
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        Kiracılarını hastanelik eden ev sahibi tutuklandı!
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        Ankara’da, A.T. isimli ev sahibi, 4 bin 200 lira kira ödeyen kiracılarından yasal zammın üzerinde artış yaparak 20 bin lira istedi. Talebi olumsuz karşılanan A.T. ile kiracısı Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal arasında tartışma çıktı.

        İSTANBUL'DAN ANKARA'YA GİTTİ

        İHA'daki habere göre durum üzerine İstanbul’dan Ankara’ya gelen A.T., önünü kestiği Seçil Kaysal ile babası Himmet Kaysal’a demir sopayla saldırarak yaraladı.

        BABA İLE KIZI HASTANELİK OLDU

        Hastanelik olan baba ile kızı tedavilerinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan ev sahibinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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        #ankara
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