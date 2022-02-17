"Rusya'da iğneyle beynimi yaktılar!"

Son dakika: Erkan Petekkaya: 'Bu kazmadan bir şey olmaz' dediler!

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Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; oyuncu Erkan Petekkaya, şarkıcı Atiye, şef Mustafa Otar, milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş'u ağırladı.

"BU YÜZDEN ÇOK DAYAK YEDİM"

Samimi açıklamalarda bulunan Erkan Petekkaya, "Elazığ doğumluyum ama aslen Diyarbakırlıyım. Fenerbahçe Lisesi’nde okumuş tek Beşiktaşlıyım. Çok dayak yedim bu yüzden..." dedi.

Oyuncu Erkan Petekkaya

"BU KAZMADAN BİR ŞEY OLMAZ!' DEDİLER"

Oyunculuk serüvenini anlatan Petekkaya, "Tiyatro okudum. Sıfır yeteneğim vardı, büyükelçi olmak istiyordum. Bir gün Kadıköy Altıyol’da otobüs durağından bir kız gördüm. 16 Pendik otobüsüne bindi, tek biletim vardı ben de peşinden bindim. Tanıştık. Tiyatro yapıyormuş beni provaya çağırdı. Gitmeye başladım. Bir gün bir oyuncu gelmedi. Bana, 'Şunu sen okur musun?' dediler. Sahneye çıktım. İçimde bir şeyler oldu. 'Ben büyükelçi olmak istemiyorum, oyuncu olacağım.' dedim. 17 yaşındaydım. Tiyatronun T’si yoktu hayatımda o güne kadar. Ders aldım, 'Bu kazmadan bir şey olmaz.' dediler. Biraz aileden uzak kalıp, özgür olmak için Eskişehir’de konservatuar sınavına girdim, kazandım. Şans da yardım etti ama ben de çok çalıştım." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞTE HATALARIM OLDU"

Geçmişte hataları olduğundan söz eden ünlü oyuncu, "Aslında yok ama benim için, 'Öfke kontrol sorunu var' diyorlar. Ben birine, 'Haydi canım!' desem büyütüyorlar. Aslında kötü bir insan olduğumu düşünmüyorum. İçki içtim biraz, hatalarım ondan oldu tabi." şeklinde konuştu.

"RUSYA'DAKİ O İĞNEYLE BEYNİMİ YAKTILAR!"

Bir dönem sağlık ve arınmak için Hindistan'a gittiğini dile getiren Erkan Petekkaya, "21 gün kaldım. Kolestrol, şeker, yüksek tansiyonum vardı. Hepsini hallettiler. Alkol sorunu için Rusya’ya gittim. Beynimi yaktılar! Bir doktor bana bir iğne yaptı. 'Bu iğneden sonra 24 saat uyuyacaksın ve bir daha hiç içmek istemeyeceksin.' dedi. 'Bunun için geldim, yap' dedim. Gerçekten iğneden sonra 24 saat uyudum ve uyandıktan sonra hiç içki istemedim. 6 ay sürdü. Bahamalar'a tatile gittim. Okyanusun kenarında su içiyordum. Eskiden galonla içerdim, şimdi 3 duble içsem hiçbir şey hatırlamıyorum. İçimden şeytan çıkıyor. Hiç söylemediğim şeyler çıkıyor ağzımdan. Rusya’daki o iğneyle beynimi yaktılar." dedi.

"AŞI KARŞITIYDIM"

Koronavirüsü ağır geçirdiğini de anlatan Petekkaya, "KOAH var bende. Aşı karşıtıydım, mRNA aşısına karşıydım. Babam, 'Hakkımı helal etmem' dedi, aşılarımı yaptırdım.” açıklamasını yaptı.

Oyuncu Erkan Petekkaya ile eşi Didem Petekkaya

"ASANSÖRDE EVLENME TEKLİFİ ETTİM"

Eşi Didem Petekkaya'ya çok aşık olduğunu da belirten oyuncu, "Çok güzel bir ailem var. Bir düğünde gördüm onu ilk. Hemen kuzenime, 'Ben bu kızla evleneceğim' dedim. Uzaktan akrabaymışız. Sonra görüşmek için babasından izin istedim. Ankara’da buluştuk. 6 saat sohbet ettik. Onu eve bırakırken asansörde evlenme teklif ettim, o da kabul etti. 19 yıldır birlikteyiz." diye konuştu.

Şarkıcı Atiye

"ÇİFTÇİ OLMAMI İSTİYORLARDI"

İlk bestesini 14-15 yaşlarında yaptığını anlatan Atiye, "Annem Hollandalı, anadilim Hollandaca, babam küçükken Türkçe’yi öğretti. Annemle babam Hollanda’da ilk görüşte aşık olmuş. 1 yıl sonra ben doğmuşum. Ailem tarımla uğraşıyor. Benim de çiftçi olmamı istiyorlardı ama ben sahnede olmak istedim. Bale, modern dans, piyano dersleri aldım." ifadelerini kullandı.

Tek çocuk olarak büyüdüğünü dile getiren şarkıcı, "Sonra babamın 2 çocuğu daha olduğu ortaya çıktı. Bir ablam, bir de küçük kardeşim var. Ablam da müzikle uğraşıyor. Babam çok güzel darbuka çalar. Ben de darbukayı çok seviyorum..." açıklamasını yaptı.

"O KONU ÇOK BÜYÜTÜLDÜ"

Ünlü isimlerin sahne kıyafetlerinin konusunun çok büyütüldüğünü ifade eden Atiye, "Herkes kendini nasıl rahat hissediyorsa o kıyafetle sahneye çıkabilir." diyerek, düşüncesini dile getirdi.

"ALBÜMÜ TAMAMLAMAK 2 YIL SÜRDÜ"

Bir füzyon pop albümü hazırladığını da açıklayan ünlü şarkıcı, "Tarzları karıştırmayı seviyorum. Hindistan’a gittik albüm için. Tamamlamak 2 yıl sürdü. 10 şarkı hazır. Çok içimize sinen bir albüm oldu. Henüz albümün ismini bulamadım ama önümüzdeki aylarda çıkarmak istiyorum." şekline konuştu.

"NADİR BULUNAN BİR İSİM"

Ferahfeza adlı kızının mart ayında 3 yaşına basacağını da anlatan Atiye, "Ferahfeza', nadir bulunan bir isim... Sonsuzluğu temsil ediyor. Ayrıca Türk müziğinde bir makamın adı. İncesaz grubunun bir şarkısının adı..." açıklamasını yaptı.

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş

"OLİMPİYATLARA GİTMEYİ ÇOK İSTİYORUZ"

Milli cimnastikçiler Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş da, "17 yaşındayız. 5 yaşında başladık jimnastiğe. Haftada 5 gün, günde 5-6 saat antrenman yapıyoruz. 1.5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Altın madalya almak bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki sene dünya şampiyonalarında iyi puanlar alıp, olimpiyatlara gitmeyi çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.