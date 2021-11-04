"Su altında sokaktan daha güvendeyim"

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Bloomberg HT'nin siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' dün akşam izleyicilere yine keyifli dakikalar yaşattı. Altaylı'nın konuklarıyla yaşam, sanat, bilim, hobiler, spor ve hayatı güzelleştiren her şeyi konuştuğu programında bu hafta sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, rapçi Ramiz Bayraktar, milli dalgıç Şahika Ercümen ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı'nı konuk etti.

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur

"SETH ROGEN'LA PROJE YAPACAĞIZ"

Youtube'da milyonlarca kişinin takip ettiği BaBaLa TV kanalında sanatçılardan siyasetçilere ünlü isimlerle yaptığı röportajlarla dikkat çeken Oğuzhan Uğur, YouTube macerasının nasıl başladığını anlattı. YouTube'a inandığını ve herkesi bir gün YouTube'da program yapacağını belirten Uğur, "Biz 3 saatlik programda sadece konuk ağırlamıyoruz, bir performans sergiliyoruz. YouTube'un yeni medya olduğunu gördüğümde klasik TV mantığından daha hızlı bir TV kanalı yapmak istedim." dedi.

Ergenekon davası sırasında babasının Silivri'de yattığını ve aklandığını anlatan Oğuzhan Uğur, programlarında siyaset yapmaya ve siyasilerin konuk olarak nasıl geldiğini de şu sözlerle açıkladı: "Siyaset benim evime girdi, onun için programlarda siyaset yaptım..."

Okan Bayülgen'le bir program hazırlığı yaptıklarını anlatan Uğur, ABD'li ünlü oyuncu Seth Rogen'ın ekibinin yaptıkları işleri gördüğünü ve kendilerine ulaştığını belirtip, ekledi: "Onlarla yepyeni bir proje yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Youtube kanalında diziler çekeceğiz ve bir haber merkezi kurup haberler yayınlayacağız."

Milli dalgıç Şahika Ercümen

"REKOR KIRARKEN 3 DAKİKA NEFESİMİ TUTTUM"

Geçen hafta Kaş'ta paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 100 metreye dalarak, dünya rekoru kıran milli sporcu Şahika Ercümen, rekoru anlattı:

"İnsanın limitleri olmadığına inanıyorum. Bu yüzden her seferinde 'Daha fazlasını yapabilirim' diyorum. Bu rekor sırasında 3 dakikaya yakın nefesimi tuttum. Aslında 6 dakikaya kadar tutabiliyorum."

Pandemi döneminde Covid olduğunu ve bu sürede bir daha dalamamaktan korktuğunu belirten Ercümen, "Suyun altında kendimi özgür hissediyorum. Su altı evim gibi. Su altında sokaktan daha güvendeyim. Başıma bir şey gelecekse de su altında gelsin." diye konuştu. İlkokuldayken astım hastası olduğunu ifade eden Şahika Ercümen, ailesinin başlarda bu sporu yapmasını istemediğini ancak dalmanın sağlığına daha iyi geldiğini görünce izin verdiklerini anlattı.

Fatih Altaylı, Oğuzhan Uğur, Şahika Ercümen, rapçi Ramiz Bayraktar, Eren Üçlertoprağı

"TÜRKÇE RAP MÜZİĞE ÇOK UYGUN BİR DİL"

Türkçe'nin fonetik olarak rap müziğe çok uygun olduğunu söyleyen rapçi Ramiz Bayraktar, "Türkçe hem yumuşak hem sert bir dil bu özellikler rap müziğe çok uygun" dedi.

Kıyafetleri ve imajıyla ABD'li rapçilerden farklı bir tavır sergileyen Bayraktar bunun kültür farkından kaynaklanmadığını kendi tercihi olduğunu belirtip ekledi:

"Önce insan olmaya gayret ediyorum, sonra bunun üzerine bir şeyler koyuyorum. Rapçilerin düşük pantolon giymesinin, pırlanta takmasının bir anlamı var. Kölelik döneminde siyahlar kendilerini asmasın diye kemer takamıyormuş. Pırlanta da beyazlara 'Bizim de paramız var' mesajı ancak bunlar şimdilerde yozlaşmış durumda."

Bulgaristan'da doğduğunu, çocukluğunda orada yaşanan zulmün kendisini rap müziğe yönelttiğini ifade eden Ramiz Bayraktar, "Rapte şiddet var ama bu boks maçındaki şiddet gibi..." diye konuştu. Selda Bağcan'ın 'Yaz Gazeteci Yaz' şarkısının kendisi için çok özel olduğunu belirten ünlü rapçi, yeni projesini açıkladı:

"Selda Bağcan'ın 70'lerde söylediği halinin üzerine günümüzden cevap gibi sözler yazdım. Çok heyecanlıyım. Şarkı 19 Kasım'da çıkacak."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı

"F1'DEKİ SIKINTILAR PİSTİ KİRALAYAN FİRMANIN SORUMLULĞU"

Geçtiğimiz günlerde yeniden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı seçilen Eren Üçlertoprağı, yıllar sonra ülkemizde seyircili olarak düzenlenen Formula 1 organizasyonunda yaşanan aksaklıkların kendilerini çok üzdüğünü söyledi:

"Sıralama turları sırasında biz yarış günü aksilikler yaşanacağını öngördük ve uyarılarımızı yaptık. Ancak pisti kiralayan firma bunları dikkate almadı."

F1 pistini kiralayan firmanın Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun içeri almadığını, milli sporcuların piste bir tur bile atamadığını belirten Üçlertoprağı, bu sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin pandemi döneminde Dünya Ralli Şampiyonası ve F1 organizasyonunu yapan iki ülkeden biri olduğunu anlatan Eren Üçlertoprağı, "152 ülke arasında otomobil sporlarının yükselişte olduğu 6 ülkeden birisi olduk. Yeni organizasyonlar için adayız. F1 CEO'suyla görüştük. 2022'de takvimde yokuz ancak 2023 için devlet de destek olursa uzun vadeli bir sözleşme imzalanabilir." diye konuştu.