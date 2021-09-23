"Gidiyorum ama döneceğim"

Bloomberg HT'nin yeni programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' önceki akşam ikinci bölümüyle ekranlara geldi. AHBAP (Anadolu Halk ve Barış Platformu) Derneği'nin Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, yazar Ahmet Ümit, aşçı İdil Yazar ile şef Fatih Tutak programa konuk oldu.
HALUK LEVENT: GİDİYORUM AMA DÖNECEĞİM
Haluk Levent, son dönemde müzisyen kimliğinin önüne geçen sivil toplum çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. AHBAP Derneği'nin çalıştığı alanlara ve son dönem yaptığı yardımlara değinen Levent, önümüzdeki yıl yurt dışına taşınacağını açıklamasının ardından gündeme gelen tartışmalara da açıklık getirdi.
Haluk Levent, "AHBAP'tan ayrılıyorum' desem skandal olurdu ama 'Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalacağım' diyorum. Başkanlığı bırakmam gerekiyor çünkü başkanın günde 10 tane imza atması gerekiyor" dedi ve müzik çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Haluk Levent, sevilen parçalarıyla müzik ziyafeti yaşattı. Levent, "Elfida" ve Ruhi Su'nun "Mahsus Mahal" parçalarını seslendirdi. Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu ile vereceği konserlerin de önümüzdeki hafta başlayacağını duyuran Levent, "Kızılordu Korosu bugüne kadar solist almıyordu. İlk kez aldılar ve beni aldılar. Gençlik Marşı, Sakarya Marşı, İzmir Marşı gibi Cumhuriyet marşlarını söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
AHMET ÜMİT: YAZMASAM ÇOK SIKILIRDIM
Türkiye'nin en çok okunan polisiye yazarlarından Ahmet Ümit, kitaplarını yazarken yaşadıklarını anlattı. "Bol bol geziyorum, romanın geçtiği yerlerde yaşıyorum ve bundan çok keyif alıyorum." diyen Ümit, "Yazmasaydım çok sıkılırdım." şeklinde konuştu.
MUTFAĞIN BAŞARILI İSİMLERİ
Türk mutfağına yaptığı yenilikçi dokunuşlarla adından söz ettiren şef Fatih Tutak ve pratik tarifleriyle sosyal medyada dikkat çeken aşçı İdil Yazar da program konukları arasındaydı. Tutak ve Yazar, mutfaktaki başarılarının sırlarını paylaştı.
Fatih Altaylı ile Bire Bir her çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!
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