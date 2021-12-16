'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'de ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, dün akşamki programında; Oyuncu Erdal Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar, müzisyen Nilipek ile milli bilardocu Semih Saygıner'i konuk etti. Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinin kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirten Özyağcılar, kızının onur verici bir evlat olduğunu söyledi. 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olan bilardocu Semih Saygıner, kariyeriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Saygıner, "Çok çalıştım. Yetenek parlatılmadığı sürece bir işe yaramıyor. Yatkınlığım vardı ama neler çektiğimi bilmezler." dedi. Nilipek ise, şarkıcılığa başladıktan sonra akademisyenliği bıraktığını ifade etti
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konukları ve keyifli sohbetleriyle izleyicileri ekran başına topladı. Programın bu haftaki konukları, Erdal Özyağcılar, Zeynep Özyağcılar, Nilipek ve Semih Saygıner oldu.
"ZEYNEP ÇOK ONUR VERİCİ BİR EVLAT OLDU"
Kızı Zeynep Özyağcılar'ın eğitim ve sanat hayatı hakkında konuşan Erdal Özyağcılar, "Yalnız konservatuarı bitirmesinden ötesinde, kızım diye kendisine gelen dizi tekliflerini geri çevirdi. Sanatla ilgili ilk işaretini 5-6 yaşında verdi. Devlet Opera Balesi'ne ilk 3'e girerek seçildi. Yazarlık olayı da var. Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde tiyatro kolu başkanıydı. Fransız bir oyun da yazdı. Çok onur verici bir evlat oldu." dedi.
"MÜKEMMELİYETÇİYİM"
Zeynep Özyağcılar ise babasının sözlerinin ardından şunları söyledi:
Çok mükemmeliyetçi bir insanım. Yaptığım işin en iyisini yapmaya çalıştım. Başka meslek düşünmedim. Başka bir meslek yapsaydım da onu da iyi yapacağımı düşünüyorum. 12-13 yıl Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalıştım. 8 yıldır kendi tiyatromuzu yapıyoruz.
"BURSA KÜLTÜRLERİN BİRLEŞTİĞİ YER"
Memleketi Bursa'dan çok sanatçı çıktığını söyleyen Özyağcılar, "Bursa Osmanlı'nın başkenti. Kültürlerin birleştiği yer. Rumlar, Ermeniler vardı. Farklı kültürel yapı ve insan sevgisi sanata merakı getirdi. Bursa yakın olduğu için İstanbul'daki büyük tiyatrolar Kültür Park'a gelirdi. Çok ciddi musiki cemiyetler vardı." diye konuştu.
"İŞİME AŞIĞIM; KARA SEVDA"
Kariyeri boyunca birbirinden farklı çok değişik rollerde izleyici karşısına çıkan Özyağcılar, "Çok esnek bir oyuncuyum. Gazoz şişesinin içine girer, çıkarım. Komedi bile yapsam altında dram varsa hikayesini vermek lazım. İşime aşığım; Kara sevda... Çalışkan bir insanım. Zorlamayı severim. Her yeni iş bana yeni bir sorumluluk yüklüyor. 8-10 saat uyumadan sahneye, sete çıkmam. Yeteneğinin üzerine çalışmazsan olmaz." ifadelerini kullandı.
"BİZİMKİLER DÖNÜM NOKTASIYDI"
Ertem Eğilmez'in 'Arabesk' filmini reddederek, 'Bizimkiler' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Özyağcılar, bu kararının kariyerinde dönüm noktası olduğunu söyledi.
Usta oyuncu, "Arabesk'te Uğur Yücel'in rolü bana verilmek istenmişti. Çok üzüldüm, niye oynamayacağımı özür içinde anlattım Ertem Eğilmez'e. Ve iyi de yapmışım. Bugün benim geldiğim noktada konservatuvar ve Yıldız Kenter'den sonra 'Bizimkiler' dizisinin çok büyük etkisi vardır. 14 yıl sürdü, 9 sene rol aldım. Kurgusu ve yazımı çok doğruydu. Bugünün koşullarıyla çekilse yine alır götürürdü." dedi.
"BİLARDOYA BAŞLAMAM TAMAMEN TESADÜF"
Bilardoda Türkiye'nin ve dünyanın en önemli isimleri arasına adını yazdırmış olan Semih Saygıner, bilardoya nasıl başladığını anlattı. Saygıner, "Bilardo başlamam tamamen tesadüf. Planlanmış bir şey değil. Bilardo oynamaya başladığım dönemde, bilardo oynayanlara kötü gözle bakıyorlardı. Tabir-i caizse kız vermezlerdi. Kız istemeye gidiyorsun ne diyeceksin? İlker isminde bir arkadaşım okul çıkışında 'bilardo oynamaya gidiyoruz sen de gelsene' dedi. O zaman da kahvede oynanıyor. Yaşımız 16... Sopayı aldım topları vurmaya çalışıyorum ama beceremiyorum. Bir süre sonra anladım. Dedim ki; bu kolay değil. 1,5-2 ay oynamaya gittim derken okulu kırıp kırıp gittik. Hayatla bağı kopan bir insanım değilim. Yaptığım her hatadan bir şeyler öğrendim. Çeşitli teknikler öğrendim. Çok çalıştım. Yetenek parlatılmadığı sürece bir işe yaramıyor. Yatkınlığım vardı ama neler çektiğimi bilmezler." diye konuştu.
Anne ve babasının 14 yaşındayken trafik kazasında kaybettiğini söyleyen Saygıner, sonrasında okul hayatından uzaklaştığını ve bilardoya yöneldiğini açıkladı.
"İNGİLİZCE ÖĞRENEBİLMEK İÇİN KAHVEHANE PATRONUNDAN İZİN İSTEYEN TEK KİŞİYİMDİR"
Son olarak Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda şampiyon olan Semih Saygıner, "Bilardo bizim için o zamanlar oyundu. Ben meslek öğreniyormuşum haberim yok. Kimseden destek almadım. Hep deneme yanılma... Başarısız ola ola öğreniyoruz her şeyi. Ben özel biri olduğumu düşünmüyorum. 1988'de ilk yurt dışına çıktım. Belçika'da turnuvaya gittik, arabayla 3 gün sürdü yolculuk. İsveçli biriyle eşleştim. Adam antrenman yapıyor, 'ben bundan iyiyim' diyorum. Ama adam bir şey söylüyor, iletişim kuramıyorsun ya İngilizce bilmiyorum. Etkileniyorsun... Sonra ben yenildim. Adam hala hava atıyormuş İsveç'te bana karşı galibiyeti yok diye. İstanbul'a geldim kahveden çalışıyorum. Hırs yaptım, dedim; Ben İngilizce öğreneceğim. Para biriktirdim, kitaplar aldım. Bu topraklarda kahvede çalışıp, İngilizce öğrenebilmek için kahvehane patronundan izin alan tek kişiyimdir. Sonra 'yetenek' diyorlar. İnsanlar genelde bir şeyleri başarmış insanların, o donanımlarla doğduğunu düşünüyorlar." şeklinde sözlerini sürdürdü.
BİLARDOYA NEDEN ARA VERDİ?
Altaylı'nın "Bir dönem bilardoyu neden bıraktın?" sorusu üzerine Saygıner, şu açıklamayı yaptı:
Bir yönetim geldi, federasyonun başına... Başkan dahil tüm yönetimin birlikte olduğu bir yere gittiğimizi düşünün. Ben en arkadayım, onları kimse görmüyor. Beni görüyorlar. 'Semih Ağabey' diyorlar... Federasyonun önüne geçtiğimiz düşündüler. Düzmece cezalar veren... Benim hileli bilardo oynadığımı söyleyenler... Bir süreden sonra 'ben bu mantaliteyle beraber olamam' dedim. Başka ülkelerden teklifler geldi ama ben bu topraklardan çıktım. Ben Adapazarlı rahmetli Terzi Faruk Saygıner ile rahmetli Ev Hanımı Süreyya Saygıner'in oğluyum. Bunu kimse benim böbürlendiğimi düşünmeyecek diye söylüyorum; Ama dünyaya da nasıl bilardo oynandığını gösterdim kardeşim. 7 sene aranın ardından sıfırdan başladım. Pandemide günde 6-7 saat çalıştım.
"GÜNEY KORELİLER BENİM VURUŞUMU SAHİPLENDİ"
1994'te Dünya Kupası'nı kazandıran kendine has vuruşun Güney Koreliler tarafından sahiplenmesine sitem etti.
Saygıner, şunları söyledi:
Tribünde oturuyoruz, birisi benim vuruşumu yapıyor, bütün tribün 'maestro, senin vuruş' diye işaret ediyor... Kore'de bir reklam gördüm, Koreli bir oyuncu, 1994'te benim bulduğum bir vuruşu yapıyor ve 'Korean style' diyor. Tilt oldum. Tamamen Turkish style. Bu topraklarda çıktı. Bununla ilgili bir proje yapıyorum. Bunların NFT'sini çıkaracağım. Bu vuruşlar buradan çıktı. Ben buldum ya... Kötü niyetle yapmıyor tabii ama, bizim sahip çıkamadığımız diğer değerlerimiz gibi, çalıyorlar ya hani. Benim vuruşum olduğunu herkes biliyor zaten.
"TORUNUM VAR!"
Oyuncu sevgilisi Şenay Gürler'in anneanne olduğunu söyleyen Saygıner, "Arkadaşlarım hep söylerdi; 'Bir çocuk yap' diye... Ben de direk torun yapacağım derdim, oldu... Nitekim Şenay'ın torunu oldu. 3 yaşından beri beraberiz..." ifadelerini kullandı.
"ŞARKICI OLDUKTAN SONRA AKADEMİSYENLİĞİ BIRAKTIM"
Çok küçük yaştan itibaren şarkı söylemeyi çok sevdiğini söyleyen Nilipek, "3-4 yaşındayken şarkıcı olmak istediğimi söylüyordum. Ailem farklı sıfatlar bulmaya çalıştı. Üniversitedeyken ana vokal olarak şarkı söyleyeceğimi hiç düşünmüyordum. Sonra ilk albümü yaptım. Sonra biraz özgüven geldi. Şimdi de artık neyi istersem onu yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Farklı gruplarda geri vokal olarak sahne aldığını belirten Nilipek, "Sahneyi atlamayı sevdiğim bir insandım. Üniversitedeyken, 5-6 tane grubum vardı. Hollanda'da gittim grup kurdum. Orada da müzik yaptım. Ben akademisyen olacağımı düşünüyordum ama aslında kendime sürekli bir işaret veriyormuşum. Müzisyenlik çok güvensiz bir iş aslında Türkiye'de ama iyi akademisyenliği bırakmışım." dedi.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!