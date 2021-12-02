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Pınar Altuğ: Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!
'Fatih Altaylı ile Bire Bir', renkli konuklar ve keyifli sohbetlerle Bloomberg HT'deki ekran yolculuğuna devam ediyor. Altaylı, dün akşamki programında, oyuncu Pınar Altuğ, yapımcı-senarist Birol Güven ve müzisyen Can Gox'u ağırladı. Sosyal medyada kendisine gelen eleştirilere verdiği yanıtlarla sık sık gündeme gelen Altuğ, "Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor." dedi. Pek çok ünlü dizinin yapımcısı olan Birol Güven, sektörün dijital platformlarla çok büyük değişim geçirdiğini söylerken, kendine özgü sesiyle tanınan müzisyen Can Gox ise, Cem Karaca'ya benzetilmesinin gurur verici olduğunu ifade etti
Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konukları ve keyifli sohbetleriyle izleyicileri ekran başına topladı. Programın bu haftaki konukları Pınar Altuğ, Birol Güven ve Can Gox oldu.
1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen Pınar Altuğ, yarışmaya katılma hikayesini anlattı. Altuğ, "Neşe Erberk yüzünden güzellik yarışmasına girdim. 'Babam izin vermez' dedim ama kısa bir süre babamı kaybettim. Annem ile oturup konuştuk. O zamanlar mankenlik yapmaya başlamıştım. Neşe Erberk'in desteğiyle yarışmaya girdim ve 1994'te Türkiye Güzeli seçildim." diye konuştu.
"MELTEM KARAKTERİ ÜZERİME YAPIŞTI"
'Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Meltem' karakterinin üzerine yapıştığını ifade eden Altuğ, bunun büyük bir başarı olduğunu söylerken, "Sokakta insanlar dönüp 'Meltem' dediğinde dönüp bakıyorum, şikayetçi değilim." açıklamasını yaptı.
"ÇOK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM İÇERİSİNDEYİZ"
Dijital platformla ilgili konuşan Birol Güven, "Çok büyük bir dönüşüm aslında. Bu dönüşümü anlamak için yeni meslekleri ve kaybolan meslekleri konuşmak lazım. Bizim sektörümüzde genel yayın yönetmenliği yok olmak üzere. 90'lardan 2010'lara kadar birisi ve birileri insanların izleyeceği şeyleri belirliyordu. Fakat şimdi, 2000 yılından sonra doğan arkadaşlar; 'sen benim hangi gün neyi izleyeceğime karar verme, sen hepsini yükle, ben nerede ne zaman izleyeceğime karar veriyorum' diyor." ifadelerini kullandı.
"İNSANLAR SİNEMAYA GİTMEK İSTEMİYOR"
Yeni filmi 'Dijital Esaret' ile ilgili de açıklamalarda bulunan Güven, "Salonlarda çok büyük bir problem var. Kimse salonlara girmiyor. 2020'nin Mart'ında vizyona girecektik, olmadı. Ama tiyatrolar çok iyi gidiyor. Sanırım dijital ile sinemayı ikame edebildik." dedi.
"İNSANLARIN İŞSİZ KALACAĞINI DÜŞÜNÜYORDUM"
Güven, Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera hakkında ise, "İnsanlara aslında daha çok ihtiyaç duyulacağı bir döneme giriyoruz. Aypera için 15 kişi çalışıyor. Bir yıl öncesine kadar bütün insanların işsiz kalacağını düşünüyordum. Fakat eskisinden daha çok ihtiyaç duyduğunu farkına vardım. Meslekler değişiyor." ifadelerini kullandı.
"PINAR, YAĞMUR'DAN KISA"
Pınar Altuğ'un çok sık topuklu ayakkabı giymesi üzerine geçen diyalogda Birol Güven, araya girerek, "Ben onu ayakkabısız gördüm. Teknesini yıkarken. Kimse bilmez eşi Yağmur'dan kısa. Gözlerimle gördüm." dedi.
"KIZIM GEREKTİĞİ KADAR SOSYAL MEDYADA"
Kızı Su ile ilgili konuşan Altuğ, "13 yaşına girdi. LGS döneminde. Ergenlik ile sınav dönemi bir araya girdi. Pandemi ona iyi geldi biraz. Eğlenceli bir anne-baba evde hayvanlarımız var, o hep okula gittiğinde biraz aklı evde kalıyordu. Pandemide hem okulu hem de evi yaşadı." ifadelerini kullandı.
Altaylı'nın 'Kızını sosyal medya taşıyan annelerden değilsin' sözüne karşılık ünlü oyuncu, "Gerektiği kadar. Ne çok ortada, ne de çok saklıyorum. Sosyal medya benim için bir yandan iş, bir yandan da eğlence. Şimdiki gençlik zaten her şeyi paylaşmanı istemiyor." şeklinde sözlerini sürdürdü.
"KAŞINANI KAŞIRIM!"
Zaman zaman sosyal medyada kendisine gelen bazı yorumlara verdiği yanıtlarla da gündeme gelen Altuğ, "Kaşınanı kaşırım yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim." diye konuştu.
"13 YILLIK EVLİYİZ HALA BUNLARA TAKILIYORLAR"
Yağmur Atacan ile ilgili yorumlara da değinen Altuğ, "Benim kocamın umurunda olmaz. 13 yıllık evliyiz hala yaş farkına sallıyorlar. Yağmur'u tanıyan 'neden?' diye sormuyor." dediği sırada Birol Güven araya girerek, "İsveç çakışı gibi elinden her iş elinden geliyor." sözlerini kullanırken, Altuğ da bunun üzerine, "Kocam ile dünyanın her yerine her şartla giderim." ifadelerini kullandı.
"SESİM HEDİYE"
Sıra dışı sesiyle tanınan müzisyen Can Gox, sesini bir hediye olarak gördüğünü dile getirdi. Müziğe 12 yıl ara verdikten sonra başka bir sektörde çalıştığını ifade eden şarkıcı, 'Kaybedenler Kulübü'nün müziklerini yaparak geri dönüş yaptığını söyledi.
Cem Karaca'ya benzetilmesinin gurur verici olduğunu söyleyen Can Gox, "Hem duruşuyla hem hayatıyla çok özel bir insan benim için. Onunla ilgili bir projemiz de var. Özlenen, saygı duyduğumuz üstadların şarkılarını toplayıp güzel bir albüm çalışması içerisine girdik." ifadelerini kullandı.
Bir dönem kilolarından dolayı sıkıntı yaşadığını getiren şarkıcı 4 haftada 12 kilo verdiğini söyleyerek şaşırttı. Kilo ile sesin ilişkili olduğunu ifade eden şarkıcı, şişmanların daha iyi şarkı söyleyebildiğini açıkladı.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Pınar Altuğ'dan itiraf gibi sözler: İnsanın kanına dokunuyor/pinar-altug-bazi-yorumlar-insanin-kanina-dokunuyor-magazin-haberleri-3270322-magazin
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