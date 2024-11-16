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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Galler maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Türkiye-Galler maçı CANLI YAYIN

        Türkiye-Galler maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk ediyor. Grupta 10 puanla lider durumda bulunan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek. Rakibimiz Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye - Galler maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.11.2024 - 18:50 Güncelleme: 16.11.2024 - 20:01
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        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geliyor.

        STAT: Kayseri BŞB Kadir Has

        HAKEM: Juan Martinez Munuera (İspanya)

        SAAT: 20.00

        YAYIN: TV 8

        Türkiye: Mert Günok, Merih Demiral, Mert Müldür, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

        Galler: Darlow, Williams, Davies, Rodon, Wilson, Johnson, Roberts, James, Harris, Thomas, Sheehan

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        GALİBİYET A LİGİ'Nİ GETİRECEK

        4. Grup'ta 10 puanla lider durumda bulunan A Milli Futbol Takımı, 8 puanla ikinci sırada yer alan Galler'i mağlup etmesi halinde son maçlar öncesi liderliği ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.

        İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı 0-0 sona erdi.

        İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi.

        10 PUANLA LİDERİZ

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        Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

        Türkiye 10 puanla lider, Galler 8 puanla 2'nci, İzlanda da 4 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Grupta Karadağ'ın puanı bulunmuyor.

        Gruptaki diğer maçta ise Karadağ ile İzlanda karşı karşıya geliyor.

        A MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

        Ay-yıldızlı ekipte cezalı Kenan Yıldız bu maçta forma giyemiyor. Ahmed Kutucu, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Gül de sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Milliler'de Eren Dinkci, Yasin Özcan ve Bertuğ Yıldırım ise aday kadroya dahil edildi.

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