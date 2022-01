"12 Eylül döneminde otelde rehin kaldım"

HABERTURK.COM

Bloomberg HT'de çarşamba akşamları ekrana gelen "Fatih Altaylı ile Bire Bir" bu hafta da renkli konuklarıyla izleyicileri ekran başına topladı. Altaylı, son programında; Tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Müzisyen Eda Baba ve Şef İsmet Saz'ı ağırladı.

Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun 50. yılı, tiyatroya başlamasının ise 60. yılı olduğunu belirten usta sanatçı, 15 yaşından beri tiyatro ile iç içe olduğunu söyledi. İlk kez Şehir Tiyatroları'nda sahne aldığını açıklayan Poyrazoğlu, "Çok şanslı bir öğrenciydim. Çünkü konservatuvarın en parlak döneminde eğitim gördüm." dedi.

"DEVAMSIZLIKTAN KALDIM"

Üniversite yıllarında okulda devamsızlıktan kaldığını söyleyen Poyrazoğlu, "Hocamız Seyit Mısırlı çok dürüst bir adamdı. O dönem beni bıraksaydı, okuldan atılacaktım. Dedi ki; 'Arkadaşlar derin ve vicdani bir sorunla karşı karşıyayım. Ali Poyrazoğlu benim en iyi öğrencilerimden biri. Fakat devamsızlıktan kaldı. Bu çocuk gidecek okuldan ama vicdanım razı değil. Başka devamsızlıktan kalanlar da var, onlar benim dersimden çakabilir ama onu geçireceğim için hepinizi geçireceğim' dedi. 4 kişi okulu geçtik." ifadelerini kullandı.

Ali Poyrazoğlu

O dönem Müjdat Gezen, Savaş Dinçel, Sema Özcan ve Celile Toyon gibi isimlerle sınıf arkadaşı olduğunu da belirten 75 yaşındaki usta sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü:

Müjdat benden büyük ona 'amca' derim. Hatta bir anekdot var, Müjdat çok sinirleniyor. Okul yıllarındayken Müjdat askerden dönmüş. Kahvehanede tavla oynuyor. Müjdat ağabey derdik, bizi karşıdan karşıya geçir. (Gülüyor)

"ÖĞRENCİM RÜŞVET TEKLİF ETTİ"

Üniversitelerde hocalığı bırakan Poyrazoğlu, nedenini ise şöyle açıkladı:

Özel üniversitelerin bir kısmı biraz otele dönmüş vaziyette. Üç yıl önce eğitmenliği bıraktım. Son eğitim verdiğim okula gittiğim bir gün inşaat vardı. Giriş kapısının yanına kuaför yapılıyordu. Kız öğrencilerin talebi varmış. Okuldan sonra partilere gidenler oluyormuş. Saçlarını yaptıracakları zaman kalmıyormuş. Sonra öğrencinin biri devamsızlıktan kalmış, bana rüşvet teklif etti. Geldi, 'Hoca, benim babam marangoz, kereste tüccarıyız. Sen beni devamsızlıktan bırakmışsın.' dedi. Ben de 'Bir şey yapamam, yoklamayı asistanlar tutuyor.' yanıtını verdim. Sonra 'Hoca ben hallederim' dedi. Ardından gidiyor idareye, 'Benim babam artık para veremez benim kaydımı silin' diyor. Onlar da öğrenciye müşteri gözüyle baktıkları için, 'Aaa biz kırarız Ali Hoca'nın şifresini diyorlar' ve kırıyorlar. Devamsızlıktan bırakmıyorlar. Sonra çocuk geldi, 'Hoca sen halledemedin ama bak ben geçtim.' dedi.

50 yıllık tiyatro kariyerinde hiç ara vermediğini söyleyen usta sanatçı, "Ne olursa olsun, bir kişi de gelse tiyatro yapacağım dedim. İnadım buydu..." diye konuştu.

"OTELDE REHİN KALDIM"

12 Eylül döneminde bir anısını da anlatan Poyrazoğlu, otelde rehin kaldığını şu sözlerle anlattı:

Çok büyük krizler, sıkı yönetimler gördük. Sıkı yönetim dönemlerinde kısa bir süre İzmir'e gitmiştik. Haldun Taner'in, 'Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım' oyununu oynuyoruz. İlhan Selçuk'un eşi Handan Selçuk bizim tiyatronun müdürü. İzmir Açıkhava'yı aldı bizim için. Ömrümde biriktirdiğim 600 bin liram vardı. 500 bin liralık reklam yaptırdım İzmir'de. Her yeri donattım. Kalan parayla da taşındık. 2500 kişilik yerdi. Dedim 'götüreceğiz parayı'... Aydemir Akbaş, 'çuvallarla parayı taşırız' dedi. Ön satış süperdi. O gece sıkı yönetim geldi. 25 kişi İzmir'de otelde mahsur kaldık. 12 Eylül... Arkadaşlardan para aldık, ekibi İstanbul'a yolladık. Ben ve Korhan Abay otelde rehin olarak kaldık, para istemesinler diye... Ardından Korhan'ı yolladım, otelciye dedim ki, 'para yok' durumu anlattım. Oyunu oynayamadık. Aradan zaman geçti. Sonra Handan Abla'ya dedim; 'Bize Ankara Açıkhava'yı al'. Sonra peynir ekmek gibi bilet sattık. Aydemir Akbaş, beyaz bir kedi buldu, aldı getirdi. Bu tiyatromuzun uğuru. Sonra adını 'Turne' koyduk. Oyunu oynayacağız. Kıbrıs Barış Harekâtı ve karartma... Yine otelde rehin kaldım.

"ABD SEYİRCİSİ BU USTA TÜRK OYUNCUYU İZLEDİĞİ İÇİN ÇOK ŞANSLI"

New York Broadway'de sahnelen 'Pera Palas' adlı oyunda İngilizce başrol oynayan Poyrazoğlu, "Şirin Devrim aradı; 'Ne geldin, kendini riske ediyorsun. Oyun tutmayabilir, üç günde kaldırabilir. Ali Poyrazoğlu rezil oldu yazacaklar' dedi. Bir gün sonra oyun var moralimi bozdu. Rahmetli Engin Cezzar'dan muhteşem bir çiçek geldi. ABD'de Yale Üniversitesi Tiyatro bölümünde eğitim görmüştü. 'Benim hayalim Broadway'de oynamaktı Ali. Bizim başaramadığınızı sen yaptın, yolun açık olsun.' dedi. Oyunu sahneledik. Ertesi gün New York Times ne yazarsa o önemli... Eleştirileri bekliyoruz... Sabah 7'de aradı bir arkadaşım, 'Kalk New York Times al' dedi. Bir baktım gazeteye tam sayfa fotoğrafım var. Neye uğradığımı şaşırdım. Şu yazıyordu: 'Amerikan seyircisi, bu usta Türk oyuncusunu seyredebildiği için ne kadar şanslı.' Bu yazıdan sonra 3 aylık bilet çıkarılmıştı. Bütün biletler satıldı. Üç ay kaldım. Sonra dizi anlaşmam vardı. Mecburen Türkiye'ye döndüm. Robert De Niro ile çok önemli bir filmde oynayacaktım." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"FIRAT TANIŞ ALINGANLIK YAPTI"

Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile oyuncu Fırat Tanış arasında geçen 'tiyatro' diyaloğuna da değinen usta sanatçı, "Bence alınganlık. Zaman zaman ağzımızdan çıkabilir. İmamoğlu çok iyi niyetli bir insan. Sonra çok kibar bir şekilde birbirlerinden özür dilediler, mesele bitti." dedi.

'Şıngır Şıngır Beyoğlu' oyunu hakkında da konuşan sanatçı, "Beyoğlu ve Türkiye'deki değişimden bahsediyorum. Bir Beyoğlu nostaljisi... Kültür ve Turizm Bakanlığı rica etti, ben de bu oyunu yaptım." dedi.

"HİÇBİR ZAMAN HIZ TUTKUM OLMADI"

Superbike Şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Superbike ile MotoGP farkına değindi. Razgatlıoğlu, "Superbike sokakta gördüğümüz motosikletlerin modifiye edilmiş hali MotoGP ise Formula 1 gibi. Sokakta göremeyeceğimiz projelendirilmiş motosikletlerle yarışılıyor." dedi.

Babasının sayesinde bu spora başladığını belirten Razgatlıoğlu, "Çoğu kişi babamı 'Tek Teker Arif' diye tanır. 12-13 yaşında motor sürmeye başladım. Hiçbir zaman hız tutkum olmadı." ifadelerini kullandı.

Toprak Razgatlıoğlu

Başarılı olunca iyi paralar kazanıldığını söyleyen sporcu, "Bu kazançlar MotoGP'de 2-3 kat oluyor." diye konuştu.

Razgatlıoğlu, "MotoGP 2022 için teklif sundular ama ikinci takım olarak teklif geldi. Fabrika takımı olmak istedik biz de... Ben oraya gidersem podyum yapmak istiyorum. Üst üste 6 kez şampiyon olmuş birini tahtından indirdik." şeklinde sözlerini sürdürdü.

"ALAYLI MÜZİSYENİM"

Müzik eğitimi almadığını söyleyen Eda Baba, alaylı olduğunu söyledi. Baba, "Eski Bando grubumuz vardı ama dağıldık. Herkes kendi yolunda ilerledi." dedi. Yeni albümünün bugün yayınlanacağını söyleyen şarkıcı, "Tüm dijital platformlarda olacak. Ardından da klip gelecek." diye konuştu.

Eda Baba

"ŞEFLİK AİLEDEN GELDİ"

Şeflik hikayesini anlatan İsmet Saz, "Dolaylı yoldan aileden geldi. Turizm okulundan mezun olduktan sonra yurt dışına gittim. Amerika'nın son 2 senesinde inanılmaz yoğun, sabah 7 gece 12 çalıştım. Sonra Türkiye'den bir teklif geldi ve 2012 yılında döndüm. Türkiye'nin büyük gıda tedarik firmalarından birinde çalıştım. Ardından restoran işine yeniden girdim." dedi.

İsmet Saz