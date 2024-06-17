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        Haberler Magazin Ünlülerden tatil pozları - Magazin haberleri

        Ünlülerden tatil pozları

        Ünlü isimler yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte plajlara indi ve birbirinden renkli fotoğraflarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 09:02 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:50
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        • 1

          Melisa Aslı Yazıcı

        • 2

          Neslihan Atagül

        • 3

          Dilan Çiçek Deniz

        • 4

          Hazar Ergüçlü

        • 5

          Hande Subaşı

        • 6

          Nesrin Cavadzade

        • 7

          Burak Gacemer - Larissa Gacemer

        • 8

          Ece Erken

        • 9

          Açelya Topaloğlu

        • 10

          Cemre Baysel

        • 11

          Şükran Ovalı

        • 12

          Sümeyye Aydoğan

        • 13

          Şükrüz Özyıldız

        • 14

          Simge

        • 15

          Burcu Esmersoy

        • 16

          Burcu Esmersoy

        • 17

          Gökçe Bahadır

        • 18

          Hadise

        • 19

          Hadise

        • 20

          Barış Kılıç

        • 21

          Şevval Şahin

        • 22

          Toprak Sağlam

        • 23

          Toprak Sağlam

        • 24

          İlknur Soydaş

        • 25

          Mine Tugay

        • 26

          Mine Tugay

        • 27

          Aslıhan Malbora

        • 28

          Çağla Şıkel

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
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        Boğa
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        İkizler
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        Başak
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