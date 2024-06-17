Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!

Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Atilla, Kurban Bayramı'nda sadece el, kol kesikleri değil gözü de etkileyen birçok kazayla karşılaştıklarını belirtti.

Atilla, kurban kesiminde yer alan herkese koruyucu gözlük kullanmaları ve dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Bayram tatili ve takip eden yaz aylarında havuzların yoğun rağbet gördüğüne dikkati çeken Atilla, "Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte havuz, deniz mevsimi de başlıyor. Havuzlardaki dezenfektan materyallar, klor, özellikle göz açıkken havuza girilmişse, göz yüzeyinde epitel defektlere (göz yüzeyinde hasara) yol açabiliyor. Bu da gözde kum kaçmış gibi bir batma hissine, kızarıklığa, çapaklanmaya neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Atilla, "Bilinçsiz steroid kullanılması daha ciddi enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Özellikle erişkinlerde göz tansiyonunun yükselmesine neden olabiliyor. Bu nedenle bir göz doktoruna muayene olarak, hastalığın ayırıcı tanısına göre tedavi başlanması daha doğru olacaktır." dedi.

"KONTAKT LENSLE BİRLİKTE OLAN ENFEKSİYONLAR DAHA CİDDİ SEYREDİYOR"

Prof. Dr. Atilla, özellikle gençlerin kontakt lensle denize, havuza girebildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Kontakt lensle havuza, denize girmek maalesef gözde kornea enfeksiyonu riskini artırıyor. Bu da görme kaybına kadar giden çok ciddi bir süreç. Bu nedenle kontakt lensle havuza, denize asla girilmemesi gerekiyor. Göz sağlığı açısından esas olarak havuza yüzücü gözlükleriyle girilmesini öneriyoruz. Numaralı gözlük kullanan, özellikle kayma veya göz tembelliği olan çocuklar için numaralı havuz gözlükleri de var."

Kontak lens bakımının da büyük önem taşıdığının altını çizen Atilla, "Eğer bir kişi kontak lensle havuza, denize girmişse veya duş almışsa o lensi hemen çıkarıp atması gerekiyor. Tüm hastalara önerimiz de kontakt lensi günlük takıp çıkarmaları. Kontakt lensle birlikte olan enfeksiyonlar maalesef daha ciddi seyrediyor" açıklamasında bulundu.