Galatasaray'da transferde öncelik sağ bekte, ilk hedef Wan-Bissaka
Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray'da transfer operasyonu da başladı. Uzun süre önce oluşturulan geniş listeye göre çalışmalar hız kazanırken sarı-kırmızılılar önceliğini sağ bek transferine verdi. Galatasaray'ın gündeminin ilk sırasında ise Wan-Bissaka yer alıyor
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Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu hedeflerken transfer çalışmaları da başladı.
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Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre önce oluşturulan geniş transfer listesi doğrultusunda hareket ediyor.
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Bu liste, teknik direktör Okan Buruk ve yönetim tarafından titizlikle hazırlanarak çeşitli alternatifler üzerinde durulmuştu.
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ÖNCELİK SAĞ BEKTE
Şimdi ise bu geniş liste üzerinden somut adımlar atılmaya başlandı ve Galatasaray, transferde önceliğini sağ bek pozisyonuna verdi.
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Bu kapsamda, Galatasaray'ın transfer gündeminin en üst sırasında Manchester United’ın yıldız sağ beki Aaron Wan-Bissaka yer alıyor.
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İKİ BEK FARKLI PROFİLDE OLACAK
Sol bek ve sağ bekte farklı profillerde oyuncuları oynatmayı planlayan Okan Buruk, Derrick Köhn'ün varlığı nedeniyle sağ bekte savunma özellikleri güçlü bir oyuncu istiyor.
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Derrick Köhn'ün atletizmini ön alan baskısında kullanmayı planlayan Buruk, Köhn'ün ön bölgeye çıktığında stoperleri üçleyebilecek; aynı zamanda Sacha Boey gibi geniş alanda savunma yapabilecek atlet bir oyuncu istiyor.
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KUMBEDI DE LİSTEDE
Lyon'un genç sağ beki Sael Kumbedi ile de ilgilenen sarı-kırmızılılar, Wan-Bissaka için de temaslarda bulunuyor.
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26 yaşındaki oyuncunun Manchester United ile sözleşmesinin bir yıl kalması nedeniyle bu transferde elinin güçlü olabileceğini düşünen Galatasaray, İngilizlerin bonservis bedelini aşağı çekemeye çalışacak.
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Kulüp yönetimi, Wan-Bissaka’nın yanı sıra diğer pozisyonlar için de çalışmalarını sürdürüyor.
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Orta saha ve forvet bölgeleri için de takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray, böylece kadro derinliğini ve kalitesini artırarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeyi amaçlıyor.