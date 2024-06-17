125'inci yaşını kutlayan Opel'den Türkiye mesajı!

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Opel, Almanya’nın Rüsselsheim şehrinde yer alan genel merkezinde otomotiv üretimindeki 125'inci yıl dönümünü kutladı.

Opel CEO'su Florian Huettl'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenin onur konukları arasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Hessen Eyaleti Başbakanı Boris Rhein'ın yanı sıra Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Stellantis CEO’su Carlos Tavares ile Stellantis İnsan Kaynakları Dönüşüm Direktörü ve Opel Denetim Kurulu Başkanı Xavier Chéreau yer aldı.

Konuklar, Opel CEO'su Florian Huettl ile birlikte, markanın en çok satan modeli olan Opel Astra'nın ve kardeş marka DS Automobiles'in DS4 modelinin üretildiği üretim tesisiyle beraber birçok farklı alanı ziyaret ettiler.

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Almanya'daki törende açıklamalarda bulunan Alman Şansölyesi Olaf Scholz, Opel’in elektrikli ulaşım yolunda ilerleyen büyük bir otomobil şirketi olduğunu belirtti.

Scholz, "Otomobiller toplumumuzda önemli bir rol oynamaya başladığından beri, onları daha da iyi hale getirmek için burada her gün özenle çalışılıyor. Nesiller boyu çalışanlar Opel'i bugün olduğu büyük marka haline getirdi. Bu da örnek teşkil edecek nitelikte" değerlendirmesinde bulundu.

'GLOBAL SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN, GLOBAL OLUŞUMLAR GEREKİR'

Stellantis CEO’su Carlos Tavares, şirketin çok uluslu yapısına dikkat çekerek, "Global sorunları çözmek için global çözümler ve Stellantis gibi global oluşumlar gerekir. Stellantis'te 170'in üzerinde farklı milletten çalışma arkadaşımız var. Kültürel çeşitliliği oldukça yüksek bir yapıyız. Bu çeşitliliği seviyoruz. Bize dünyayı daha iyi anlama, daha iyi kararlar verme ve müşterilerimizi daha çok mutlu edebilme fırsatı veriyor" dedi.

REKLAM Şirketin kâr ederek büyüdüğüne işaret eden Tavares, "Bu da sürdürülebilirlik anlamına geliyor. Opel, Stellantis'in varlıklarını kullanarak elektrikli otomobillere geçiş ve sıfır emisyon alanlarında sektöre liderlik etmeye devam edecek. Sürüş esnasındaki karmaşıklığı azaltmak için yalın iç tasarım ile ergonomiyi yeni bir seviyeye taşıyacağız. 2038 yılında sıfır karbona salınımına ulaşacağız. Küresel ısınma sorununun çözümüne ciddi bir katkı sunmuş olacağız. Bu yolda, uygun altyapıyı sağlamak ve uygun maliyetle bunu sunmak başarının anahtarlarıdır" ifadelerini kullandı. 'TÜRKİYE'DE GÜZEL BİR ELETROMOBİLİTE HİKAYESİ VAR' Opel'in 125'in yıl dönümü törenini, Alman üreticinin üretim üssü Rüsselsheim'da yerinde izledik. Etkinlikte, Opel CEO'su Florian Huettl ile de bir araya geldik. Huettl, Habertürk'e yaptığı özel açıklamada, hem şirketinin geleceği hem de Türkiye ile ilgili önemli mesajlar verdi. Opel'in, dünyanın en eski otomobil üreticilerinden birisi olduğunu vurgulayan Alman CEO, "125 yıllık bir geleneğimiz var ve bu süre içinde Opel'i bugün olduğu hale getiren birçok olay yaşandı. Her zaman öncü bir ruha sahip olduk. Özellikle benim için ilgi çekici olan şey, bu 125'inci yılda elektromobiliteye önemli bir adım atmamızdır. 2024 yılında portföyünde yer alan her modelin elektrikli versiyonunu sunan ilk Alman markası olacağız" dedi.

Almanya haricinde elektrikli araç satışlarının diğer ülkelerde artmaya devam ettiğini de kaydeden Huettl, "Avrupa'nın geri kalanı ve Türkiye ve birçok diğer pazar büyümeye devam ediyor. Almanya'da özel bir durum var, sorular, şüpheler, desteklerin sona ermesi gib. Ancak elektriktifikasyonun devam edeceğinden şüphe yok. Bunu Türkiye'de görebilirsiniz, Türkiye’de elektromobilite gelişimi konusunda güzel bir hikâye var" diye konuştu. 'PAZARIN HIZLI BÜYÜMESİNE DE, HIZLI YAVAŞLAMASINA DA HAZIRIZ' Opel CEO'su Huettl, Türkiye'de satışlarını artırmak istediklerini de ifade ederek, "Geçen yıl Türkiye pazarında dördüncü sıradaydık, yüzde 6 pazar payımız vardı. Türkiye'deki hedefimiz büyümeye devam etmek. Dolayısıyla, Türkiye'de en popüler Alman markası olmak istiyoruz. Bu yönde ilerliyoruz ve bu hedef hepimizin paylaştığı ve peşinden gideceğimiz bir hedef" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki pazar dinamiklerini yakından takip ettiklerini de anlatan Florian Huettl, Türkiye'ye uygun modelleri satışa sunmayı planladıklarını aktardı. Huettl, "Türkiye pazarı 2023 yılında çok güçlü bir rekor yılı geçirdi, tarihinde ilk kez bir milyon adet üzerinde satış gerçekleşti. Büyüme bu yılın başında da devam etti, şimdi ise bir yavaşlama işareti görüyoruz, ki bu olabilir, bu bir sorun değil. Türkiye pazarının bizim işimizin önemli bir parçası olmasını bekliyoruz. Uzun vadeli stratejimiz, Türk müşterisine yakın olmak, Türkiye'de güçlü bir ağa sahip olmak ve Türkiye’ye uygun modelleri sunmak. Bu yüzden Frontera'yı dünyaya İstanbul'da tanıttık. Türkiye pazarının hızlı büyüyebileceğini ve hızlı yavaşlayabileceğini biliyoruz. Her iki duruma da hazırlıklıyız" dedi.