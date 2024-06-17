ABD Başkanı Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
Son günlerde hareketleriyle gündem olan ABD Başkanı Biden, seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğinde sahnede bir süre 'donmuş' gibi göründü ve eski Başkan Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti. Etkinliğe katılan bazıları ise bu videonun gerçeği yansıtmadığını dile getirdi
Son günlerde hareketleriyle gündemden düşmeyen 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, yine sahnede 'donakalmış' gibi göründü.
Olay Los Angeles'ta çok sayıda kişinin katıldığı seçim kampanyasına bağış toplama etkinliğinde yaşandı. Sahnede hareketsiz bir şekilde kalan Biden'a eski Başkan Barack Obama müdahale etti.
Sahneden el sallarken 10 saniye boyunca kalabalığa sabit bir şekilde bakan Biden, Obama'nın müdahalesiyle harekete geçti ve sahneden indiler.
Diğer yandan sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişiler bu videonun gerçeği yansıtmadığını, sahnede böyle bir olayın yaşanmadığını yazdı.
Öte yandan Biden'ın seçim kampanyası için düzenlenen bağış etkinliğine, George Clooney, Julia Roberts ve Barbra Streisand gibi Hollywood yıldızları katıldı, etkinlikte 30 milyon dolardan fazla bağış toplandı.
Geçtiğimiz günlerde G7 Liderler Zirvesi'nde de fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrılmış, İtalya lideri Meloni'nin uyarısıyla kareye geri dönmüştü.
Biden, geçen hafta Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi görünmüştü. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dahil olduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, hareketsiz bir şekilde durmuştu.