Biden'ın hareketi gündem oldu: Fotoğraf çekiminde G7 liderlerinin yanından uzaklaştı
ABD Başkanı Joe Biden davranışlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sık sık gaflarıyla haber olan Biden, İtalya'daki G7 Zirvesi'nde fotoğraf çekimi sırasında diğer liderlerin yanından ayrıldı. Biden, İtalya lideri Girgoia Meloni'nin uyarısıyla kareye geri döndü
ABD Başkanı Joe Biden, İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen G7 Zirvesi’ndeki hareketiyle bir kez daha gündeme geldi.
81 yaşındaki Biden, İtalyan ordusunun paraşütçü birliğinin gösterisi sırasında yapılan fotoğraf çekiminde diğer G7 liderlerinin yanından yavaşça uzaklaştı.
En yaşlı ABD başkanı unvanını taşıyan Biden, o anlarda çekilen videoda, yanlarındaki bir paraşütçüyü izliyormuş gibi görünüyor.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, fotoğraf çekimi sırasında Biden’ın uzaklaştığını fark edince yanına gidiyor. Meloni, Biden’ı kolundan tutup kameralara doğru yöneltiyor.
ABD Başkanı Biden, pazartesi Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi görünmüştü.
Biden, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dahil olduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, hareketsiz bir şekilde durmuştu.