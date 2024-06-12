Yine gündem oldu: ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'daki konseri izlerken dondu kaldı | Dış Haberler

Yine gündem oldu: ABD Başkanı Biden Beyaz Saray'daki konseri izlerken dondu kaldı | Dış Haberler

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenen bir konseri izlerken kısa bir süre 'donmuş' gibi göründü.

81 yaşındaki ABD Başkanı Biden, pazartesi akşamı gerçekleşen etkinlikte, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in dahil olduğu kalabalık bir grup şarkıya eşlik edip dans ederken, hareketsiz bir şekilde durdu.

Biden'ın hareketsiz kaldığı saniyelere ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanya ekibi sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Işıklar açık ama evde kimse yok" ifadelerini kullandı. Utah'ın Cumhuriyetçi Senatörü Mike Lee ise "Kim Biden'ın ritmi olmadığını söylemiş?" diye espri yaptı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.