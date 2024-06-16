Sırbistan: 0 - İngiltere: 1 | MAÇ SONUCU
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı 1-0 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı. İngiltere'de gol 13. dakikada Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan geldi
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. Arena AufSchalke Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 1-0 kazandı.
İngiltere'de gol 13. dakikada Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte İngiltere, EURO 2024'e 3 puanla başladı. Sırbistan ise puan alamadı.
EURO 2020'nin son finalisti İngiltere, kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor.
TADIC OYUNA SONRADAN DAHİL OLDU
Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Sırp futbolcu Dusan Tadic, İngiltere mücadelesine yedek kulübesinde başladı. Sırbistan'ın kaptanı olan Tadic 61. dakikada Mitrovic'in yerine oyuna dahil oldu.