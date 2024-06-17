Fenerbahçe'nin transferdeki hedefleri Mourinho'nun prensleri!
Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren ve sezona mutlak şampiyonluk iddiasıyla girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'nin transferdeki yol haritası da netleşiyor. Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli çalıştırıcının iki prensini renklerine bağlamak istiyor
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Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Portekizli Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe transferde de gaza basacak.
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Sezonu rekor puanla tamamlasa da ikinci olan sarı-lacivertliler, gelecek sezon açık ara fark yapabilecek bir kadro kurmayı hedefliyor.
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Portekizli Sportif Direktörü Mario Branco ve Jose Mourinho, kadro planlaması üzerinde titizlikle çalışırken sarı-lacivertliler; Mourinho'nun iki eski öğrencisi için harekete geçiyor.
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Fenerbahçe'den önce son olarak Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho, savunmaya eski öğrencisi Dean Huijsen'i almayı düşünüyor.
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İtalya basınında çıkan habere göre Fenerbahçe'nin adı, kısa süre önce Roma'daki kiralık sözleşmesini tamamlayan Huijsen ile anılıyor.
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Genç savunma oyuncusu, Ocak 2024'te, Mourinho'nun kulüpten ayrılmasından birkaç hafta önce Mourinho'nun isteği üzerine Roma'ya kiralanmıştı.
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Huijsen, 30 Haziran'da sona erecek olan altı aylık kiralık döneminin ardından Juventus'a dönecek ve böylece sarı-kırmızılı formasıyla vedalaşacak.
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Tuttosport'a göre Huijsen'in Juventus'ta kalması garanti değil, çünkü Torino ekibi onun satışından gelir elde etmek istiyor.
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Habere göre Fenerbahçe de dahil olmak üzere birçok kulüp, 19 yaşındaki İspanyol stoper ilgileniyor.
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Gazete ayrıca Liverpool, Borussia Dortmund ve Newcastle'ın da potansiyel hedefler arasında olduğunu belirtiyor.
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Juventus'un Huijsen için istediği fiyatın 30 milyon Euro olduğu belirtiliyor.
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TRT Spor'da yer alan habere göre transferde çalışmalara başlayan Başkan Ali Koç ve kurmayları, Pierre-Emile Hojbjerg için girişimlere başladı.
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Tottenham forması giyen 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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Danimarkalı oyuncu, İngiliz ekibinde bu sezon 39 resmi maçta görev yaptı.
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Bu karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlayan Hojbjerg, takımına gol ve asist katkısı veremedi.
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4 sezondur Londra ekibinin başarısı için mücadele eden 28 yaşındaki futbolcu, 184 maçta 10 kez fileleri havalandırırken 16 da gol pası verdi.
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Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenileme görüşmelerinde sona gelen yönetim, bu bölgede İsmail Yüksek ve Fred’in de takımda kalmasını planlıyor.
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Oyunculara gelecek tekliflere göre yönetimin yeni takviyeler yapmak için planlamada değişikliğe gidebileceği öğrenildi.
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