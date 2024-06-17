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        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!

        Kurban bayramı öncesinde özellikle yurdun batısında etkili olan bunaltıcı sıcak, bugün yurt genelinde etkisini hissettirecek. Üç büyük kentte sıcaklık, 30 derecenin üzerine çıkıyor. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise şiddetli sağanak bekleniyor. İşte illerimizde bugün sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 07:27 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:24
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        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 31, Az bulutlu

        İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 35, Az bulutlu, açık

        EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık

        ADANA: 34, Az bulutlu

        ANTALYA: 30, Az bulutlu

        HATAY: 31, Az bulutlu

        ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI: 33, Az bulutlu

        ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu

        KONYA: 33, Az bulutlu

        BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 35, Parçalı bulutlu

        SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 37, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 27, Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık

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