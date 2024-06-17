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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 31, Az bulutlu İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu BURSA: 35, Az bulutlu, açık EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık ADANA: 34, Az bulutlu ANTALYA: 30, Az bulutlu HATAY: 31, Az bulutlu ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI: 33, Az bulutlu ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu KONYA: 33, Az bulutlu BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu AMASYA: 35, Parçalı bulutlu SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı REKLAM TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 37, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı VAN: 27, Parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık