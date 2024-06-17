İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
Kurban bayramı öncesinde özellikle yurdun batısında etkili olan bunaltıcı sıcak, bugün yurt genelinde etkisini hissettirecek. Üç büyük kentte sıcaklık, 30 derecenin üzerine çıkıyor. Yurt genelinde ise mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredecek. Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ise şiddetli sağanak bekleniyor. İşte illerimizde bugün sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 31, Az bulutlu
İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 31, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 35, Az bulutlu, açık
EDİRNE: 35, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 33, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 33, Az bulutlu ve açık
DENİZLİ: 40, Az bulutlu ve açık
MANİSA: 38, Az bulutlu ve açık
ADANA: 34, Az bulutlu
ANTALYA: 30, Az bulutlu
HATAY: 31, Az bulutlu
ISPARTA: 35, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 33, Az bulutlu
ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu
KONYA: 33, Az bulutlu
BOLU: 29, Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE: 31, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu
SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 35, Parçalı bulutlu
SAMSUN: 28, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 27, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 37, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 27, Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR: 40, Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık
SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık