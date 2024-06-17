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        Haberler Dünya Hac sırasında sıcak hava can aldı: 14 Ürdün vatandaşı hayatını kaybetti | Dış Haberler

        Hac sırasında sıcak hava can aldı: 14 Ürdün vatandaşı hayatını kaybetti

        Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman bu sene hacı oldu. Sıcak havanın etkili olduğu Suudi Arabistan'da en 14 Ürdün vatandaşı sıcak hava çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:31
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          Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşı sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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          Hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

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          Ürdün Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

          Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

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          Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

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          Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

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          Bu yıl Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde seyrediyor.

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          Mekke'de bugün hava sıcaklığının 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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