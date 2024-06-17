Hac sırasında sıcak hava can aldı: 14 Ürdün vatandaşı hayatını kaybetti
Hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan 2 milyondan fazla Müslüman bu sene hacı oldu. Sıcak havanın etkili olduğu Suudi Arabistan'da en 14 Ürdün vatandaşı sıcak hava çarpması sonucu hayatını kaybetti
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Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'da bulunan en az 14 Ürdün vatandaşı sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti.
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Hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu bildirildi.
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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, kutsal topraklarda hayatını kaybeden Ürdünlü hacı adayı sayısının 14'e yükseldiği, 17 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
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Açıklamada, Ürdün'ün Cidde Konsolosluğunun Suudi yetkililerle "ölen hacıların defnedilmesi ve isteyen ailelerin yakınlarının naaşlarının mümkün olan en kısa sürede Ürdün'e nakledilmesine ilişkin prosedürleri" takip ettiği, kayıp 17 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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Ölen ve kaybolan kişilerin Ürdün'ün resmi hac heyetinin dışından olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu kişilerin ölüm nedenlerine ilişkin bilgiye yer verilmedi.
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Bu yıl Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde seyrediyor.
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Mekke'de bugün hava sıcaklığının 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.