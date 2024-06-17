Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle yurt dışına çıktı
Geçtiğimiz haftalarda beyninden operasyon geçiren Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle birlikte soluğu yurt dışında aldı
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Geçtiğimiz haftalarda beyninden ameliyat olan Burcu Kara hayranlarını korkutmuştu.
Hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayımlayan 44 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" demişti.
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"TÜM RİSKLERİ ATLATTIK" DEMİŞTİ
Ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Kara, "Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullanmıştı.
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AİLECE YURT DIŞI TATİLİ
Burcu Kara, durumunun iyi olduğunu açıklasa da geçirdiği operasyonun izlerini silmek için ailesiyle birlikte soluğur İtalya'da aldı.
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Eşi Fırat Parlak, çocukları Ali ve Can ile birlikte İtalya'nın sokaklarında dolaşan Burcu Kara, aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.
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"BU SEFER ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"
Burcu Kara, Bologna sokaklarında çektirdiği fotoğrafları "Nihayet yıllardır gelmek istediğim bir yerdeyim. Üç kere planlayıp, iki keresinde uçak biletlerimizin yandığı rota için bu sefer şeytanın bacağını kırdık" notuyla yayımladı.
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"ÇOK VAKTİMİZ YOK"
Oradan Floransa'ya geçen Burcu Kara, "Masal gibi bir şehir. Doyasıya gezmek lazım o müzeleri, katedralleri, bahçeleri... Ama bizim çok vaktimiz yok. Bu sefer sembolik yerleri dolaşıp, sonraki durağımıza geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
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