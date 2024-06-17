Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle yurt dışına çıktı - Magazin haberleri

        Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle yurt dışına çıktı

        Geçtiğimiz haftalarda beyninden operasyon geçiren Burcu Kara, ameliyatın izlerini silmek için ailesiyle birlikte soluğu yurt dışında aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz haftalarda beyninden ameliyat olan Burcu Kara hayranlarını korkutmuştu.
          Hastane odasında çektirdiği fotoğrafları yayımlayan 44 yaşındaki oyuncu, "Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum" demişti.

        • 2

          "TÜM RİSKLERİ ATLATTIK" DEMİŞTİ

          Ardından sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan Burcu Kara, "Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı. Alınmasına karar verildi ama riskleri vardı. Bayağı araştırdık, konuştuk, görüştük hocalarla. Sonra üşenmedik Ankara'ya geldik ve Hakan hocayı bulduk. Tavır hayatta her şeydir benim için. Bir lafı yüzünden, doğumuma iki gün kala doktorunu değiştirmiş insanım ben. Şu anda da iyi ki böyle bir karar vermişim. Konuştuğumuz tüm riskleri atlattık beraber" ifadelerini kullanmıştı.

        • 3

          AİLECE YURT DIŞI TATİLİ

          Burcu Kara, durumunun iyi olduğunu açıklasa da geçirdiği operasyonun izlerini silmek için ailesiyle birlikte soluğur İtalya'da aldı.

        • 4

          Eşi Fırat Parlak, çocukları Ali ve Can ile birlikte İtalya'nın sokaklarında dolaşan Burcu Kara, aile fotoğraflarını da sosyal medya hesabından yayımladı.

        • 5

          "BU SEFER ŞEYTANIN BACAĞINI KIRDIK"

          Burcu Kara, Bologna sokaklarında çektirdiği fotoğrafları "Nihayet yıllardır gelmek istediğim bir yerdeyim. Üç kere planlayıp, iki keresinde uçak biletlerimizin yandığı rota için bu sefer şeytanın bacağını kırdık" notuyla yayımladı.

        • 6

          "ÇOK VAKTİMİZ YOK"

          Oradan Floransa'ya geçen Burcu Kara, "Masal gibi bir şehir. Doyasıya gezmek lazım o müzeleri, katedralleri, bahçeleri... Ama bizim çok vaktimiz yok. Bu sefer sembolik yerleri dolaşıp, sonraki durağımıza geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memuru ailesini katletti!
        Polis memuru ailesini katletti!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Hac sırasında sıcak hava can aldı
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Kontakt lensle yüzenlere "körlük" uyarısı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        7 gün 24 saat trende yaşıyor
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Habertürk Anasayfa