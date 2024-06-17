Emekli orman muhafaza memuru 30 binin üstünde ağaç dikti

"Yoldan gelip geçen çocuklar, hayvanlar yiyecek diye bu görevi üstlendim. Orman bekçisi olduğumda 3 köyde çalıştım. Oradan insanlar beni arayıp, 'Sen gittin ama diktiğin ağaçların olmasa seni unuturduk' diyorlar. O ağaçlar kuruyuncaya kadar çoluk çocuk meyvesini yer, beni hatırlar. Bu dünya gelir, geçer. İnsan eseriyle anılır. Esersiz insanı kimse anmaz.