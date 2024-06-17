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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!

        Şanlıurfa'da, bir kuyumcuda alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada muhtar Eyüp Advanlı ve öğretmen Nurullah Tart'ın hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan 2 şüpheliden M.T., tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:10
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        2 kişiyi böyle öldürdü! Kuyumcuda dehşet kamerada!
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        Şanlıurfa'da, kan donduran olay, cuma günü akşam saatlerinde Viranşehir ilçesi Kışla Mahallesindeki bir kuyumcuda meydana geldi.

        3 KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre kuyumcuya gelen yüzü maskeli 2 kişi, içeride bulunan vitrinin arkasındaki İbrahim Halilullah Talip'e ateş açtı. Saldırgan daha sonra okulda karne dağıtımından dönen ve olayı fark ederek kendisine engel olmaya çalışan öğretmen Nurullah Tart ile iş yerinin önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya ateş açarak kaçtı.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Olayda Eyüp Advanlı (solda) ve öğretmen Nurullah Tart (sağda) hayatını kaybetti.
        Olayda Eyüp Advanlı (solda) ve öğretmen Nurullah Tart (sağda) hayatını kaybetti.

        İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Nurullah Tart ile muhtar Eyüp Advanlı kurtarılamadı, kuyumcu İbrahim Halilullah Talip ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olayın ardından polisin incelemeye aldığı kuyumcunun güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzünde maske bulunan ve içeri giren 2 kişiden birinin vitrinde bulunan İbrahim Halilullah Talip'e ateş açması, müşterilerin kaçışması, saldırganın olayı görerek içeri giren öğretmen Nurullah Tart'ı vurup, iş yeri önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya da ateş açarak kaçması yer aldı.

        ATEŞ AÇANIN KİMLİĞİ SAPTANDI

        Olayın ardından yaşamını yitiren Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart'ın cenazeleri otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis görüntülerde 2 şüpheliden ateş açan saldırganın M.T. olduğunu saptadı.

        ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI

        Kuyumcu ile aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

        DİĞER ŞÜPHELİ ARANIYOR

        M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Polis, ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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        #Şanlıurfa
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