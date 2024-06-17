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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Alex Oxlade Chamberlain'e talip var! - Beşiktaş Haberleri

        Alex Oxlade Chamberlain'e talip var!

        Beşiktaşlı Alex Oxlade Chamberlain'e İngiltere'den talip var. Sheffield United ve Southampton, tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 13:59 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:59
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        Chamberlain'e talip var
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        Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlılarda takıma katılacak oyuncular gibi ayrılacak isimler de netleşmedi.

        Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

        Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

        Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

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        Southampton altyapısında yetişen Alex Oxlade-Chamberlain Arsenal ve Liverpool'da da oynadı. İngiliz oyuncu, 35 kez giydiği Milli takım formasıyla 7 gol kaydetti.

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