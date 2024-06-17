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        Haberler Dünya Son dakika: Reuters: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti | Dış Haberler

        Reuters: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

        Reuters'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 17.06.2024 - 11:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 12:20
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        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
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        Reuters'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu altı üyeli Savaş Kabinesini feshetti.

        Reuters'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun beklenen hamlesi Benny Gantz'ın kabineden ayrılmasından sonra geldi.

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından kurulan İsrail Savaş Kabinesinde Netanyahu ve kabine üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyordu. Kabinede yaşanan istifaların ardından Netanyahu Savaş Kabinesini feshetme kararı aldı.

        Netanyahu'nun Savaş Kabinesinde yer alan Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile istişarelerde bulunması bekleniyor.

        TAKTİKSEL ATEŞKES İDDİASI

        İsrail ordusundan dün sabah yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde saldırıların durdurulmadığını, "taktiksel ateşkes" yapıldığını iddia etmişti.

        İsrail Başbakanı Netanyahu ise bu iddiaları medyadan duyduğunu öne sürerek, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak. Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.

        GANTZ İSTİFA ETMİŞTİ

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz 10 Haziran günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

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        Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

        İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot’un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istemişti.

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