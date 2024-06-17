Reuters'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu altı üyeli Savaş Kabinesini feshetti.

Reuters'ın İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Netanyahu'nun beklenen hamlesi Benny Gantz'ın kabineden ayrılmasından sonra geldi.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ardından kurulan İsrail Savaş Kabinesinde Netanyahu ve kabine üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar devam ediyordu. Kabinede yaşanan istifaların ardından Netanyahu Savaş Kabinesini feshetme kararı aldı.

Netanyahu'nun Savaş Kabinesinde yer alan Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile istişarelerde bulunması bekleniyor.

TAKTİKSEL ATEŞKES İDDİASI

İsrail ordusundan dün sabah yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde saldırıların durdurulmadığını, "taktiksel ateşkes" yapıldığını iddia etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise bu iddiaları medyadan duyduğunu öne sürerek, "İsrail'deki siyasi liderlik, ordu sözcüsü (Avichai Adraee) tarafından yayımlanan açıklama hakkında önceden bilgilendirilmedi ve benimle koordine edilmedi, bu asla olmayacak. Medyadan ilk kez bu sabah duyduğum haberin benim açımdan kabul edilemez olduğunu ve benimle koordineli olmadığını söyledim." ifadelerini kullanmıştı.