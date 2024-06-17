Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Edirne'de yakalanan ve suçunu itiraf eden katil zanlısı Yavuz Güngör'ün yurt dışına kaçmak için insan kaçakçılarıyla irtibata geçtiği öğrenildi. Öte yandan katilin çok sayıda suç kaydı çıktığı ve hakkında arama kaydı olduğu belirlendi
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İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış cansız bedeni bulunan Sedef Güler cinayetinde sıcak gelişme yaşandı.
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Poliste ifade veren şüpheli alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra sabah kalktığında Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, korktuğu için arkadaşıyla birlikte halıya sarıp deniz attığını iddia etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli Yavuz Güngör hakkında tutuklama kararı çıktı.
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YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞTI
İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in cinayet yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan şüpheli Yavuz Güngör ile ilgili yeni gelişme yaşandı.
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Edirne’de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan ve sorgulanmak üzere İstanbul’a gönderilen Yavuz Güngör’ün emniyette soruşturması tamamlandı.
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TUTUKLANDI
İstanbul’a getirilerek sorgulanan şüphelinin soruşturması tamamlandı. Şüpheli, ifadesinde cinayet işlediğine yönelik iddiaları kabul etmeyerek, Sedef Güler'in eceliyle öldüğünü ileri sürdü. Sedef Güler’le alkol ve uyuşturucu aldıklarını sabah kalktığında genç kadının nefes almadığını gördüğünde paniğe kapıldığını anlatan şüpheli, “Korktum ve paniğe kapıldım. Cesetten kurtulmaya karar verdim" dedi. Şüphelinin arkadaşını aradığını ardından birlikte plan yaparak cesedi halıya sararak denize attıklarını söylediği öğrenildi.
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Bu ifadelerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyede savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Yavuz Güngör hakkında tutuklama kararı çıktı.
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8 YIL 4 AY HAPİS CEZASIYLA ARANIYORMUŞ
Yapılan soruşturmada şüpheli ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Polis soruşturması sonucunda şüpheli hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Yavuz Güngör’ün ayrıca 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi.
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Olayla ilgili yakalanan ve daha önce adliyeye sevk edilen Fırat B. tutuklanmış, O.Ö. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.
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