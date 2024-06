Aydan Şener: Hayatımda kimseyi istemiyorum

• Memlekette ne kadar erkek varsa size âşıktı. Güzelliğinizi, şöhretinizi dünyayı parmağının ucunda döndürme, nakde çevirme amaçlı kullanmadınız. Azıcık da olsa hiç mi pişmanlığınız yok?

Hayatım boyunca hep yüreğimin götürdüğü yere giden bir kadın oldum. Tabii ki söylediklerinle birlikte her şeyim vardı ama çok daha fazlası olabilirdi ama onların mutluluk getirmeyeceğini çok küçük yaşta farkındaydım. Yani öyle yatlar katlar, mücevherler, adalar, hayatın görünen yüzü... Ben hiçbir zaman gösteriş seven bir insan olmadım. Aslanlar gibi kendi paramı kazanmak, kimseye muhtaç olmamak, kimseye müdana etmemek istedim. Bu hayatta benim için her zaman çok önemli bir şeydi. Hele bir erkeğe asla bir bağımlılığım olmasını istemedim. Ben 'Allahaısmarladık' dediğim zaman gidebilmeliyim. O özgürlük de işte ancak kendin kazanırsan oluyor. Hep onu istedim. Kazanayım, az veya çok ne kazanıyorsam ona göre yaşayayım. Bu bana her zaman yetti. Şöhretin çok büyüğünü yaşadım. Birçok işim çok başarılı oldu. Gencecik yaşımda güzellik kraliçesi seçildim. Anne oldum, evlilik yaşadım, güzel işler yaptım, çok güzel dostlarım oldu. Türk halkı tarafından çok sevildim ve bu çok önemli bir şey. Bu tür değerler benim için her zaman diğer dünya değerlerinden çok daha önemli olmuştur. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Zaten yaşantım da bunu gösteriyor.