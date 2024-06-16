Aydan Şener: Hayatımda kimseyi istemiyorum

Aydan Şener'in çocukluk fotoğraflarından biri...

• Sizin bir de 'Hayır' diyememe özelliğiniz de var değil mi? Sonra atlattınız onu. Atlatmadan önce büyük bir kayba ya da hayal kırıklığına uğradınız mı?

Evet, eskiden vardı. Şimdi yok. Kırmamak adına, örneğin; gitmek istemediğim bir yere "kırılmasın, hatırı kalmasın" diye gittiğim ya da röportajsa "kırmayayım, yapayım" dediğim şeyler oluyordu. Herkesin oluyordur belki ama bu insanları kırmamak adına yapılan bir şey ama sonrasında, özellikle 40'lı yaşların başlarında, "Kırılırsa kırılsın" demeye başladım. Artık, "ben kırılacağıma o kırılsın, diyorum. Şimdi çok rahat hayır diyebiliyorum, çok rahat istemediğim bir şeyi söyleyebiliyorum. O konuda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Bu da yaşla ve yaşanmışlıkla çok alakalı bir şey. Bir yerden sonra daha kendinize dönmeye başlıyorsunuz. Karşınızdakindense daha kendiniz önemli oluyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Ben insanların yeteri kadar vefalı olmadığını düşünüyorum. Siz o insana kırmamak için ya da iyilik yapmak için bir şeyler yapıyorsunuz ama karşılığında ondan kırıcı bir tavır ya da bir hainlik gördüğün zaman da sinirleniyorsun. Belki bu tür şeyler yaşadığım için en sonunda, ben ne istiyorsam o, dedim. Gitmek istiyorsam gideyim, yapmak istiyorsam yapayım, "evet" diyeyim. Zaten bence en büyük ve gerçek özgürlük yapmak istemediğin bir şeyi yapmamak. O büyük bir özgürlük.