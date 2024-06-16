Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti

        Gaziantep'te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2024 - 09:33 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.

        • 2

          Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.

        • 3

          Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        • 4

          Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.

        • 5

          Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        • 6

          Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Bayramın 1'inci günü hava nasıl olacak?
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Kurban eti saklamanın püf noktaları!
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Bayramda ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        Hakan Çalhanoğlu: EURO 2008 ruhu var
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        Orantısız güç kullanan polis tutuklandı
        İkiz fil doğdu
        İkiz fil doğdu
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Eski eşini ve arkadaşını tüfekle öldürdü
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Yamal en genç oyuncu oldu
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba öldü
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Son şampiyon galibiyetle başladı!
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Akraba çocukları kayboldu! Ekipler arıyor
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Eylem Tok ve oğlu 'sahte pasaport almaya çalıştı' iddiası
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın maliyetini açıkladı!
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Eşini ve üvey kızını vurup canına kıydı
        Bir kurban bayramı klasiği
        Bir kurban bayramı klasiği
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        İsrailliler bir kez daha meydanlara indi
        Habertürk Anasayfa