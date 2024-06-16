Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
Gaziantep'te bilinmeyen bir nedenle cinnet getiren yabancı uyruklu şahıs, 5 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra intihar etti.
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Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli yaşamına son verdi.
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Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde şüpheli Mustafa Hıdır, berberde bir müşteriyi henüz öğrenilemeyen nedenle silahla öldürdü.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Şüpheli Hıdır, bir süre sonra Üçoklar Mahallesi'ndeki bir eve girerek isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi daha öldürdü. Olay yerinden kaçan Hıdır, yakalanacağını anlayınca Barak Mahallesi'nde silahla intihar etti.
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Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
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