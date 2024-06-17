Palet imalathanesinde yangın
Manisa'nın Turgutlu ilçesi Koşukırı mevkiinde bulunan Keresteciler Sitesi'ndeki palet fabrikasında çıkan yangın maddi hasara yol açtı
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
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Atatürk Mahallesi Keresteciler Sitesi'nde Ali Emir'e ait palet imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İş yerinde dumanların çıktığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, iş yerinde hasara neden oldu.
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