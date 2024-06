Nerede o eski bayramlar... Unutulmuş ve unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri

ERZURUM'DAN ÖĞÜNLÜK GELENEĞİ

Yine bayramda büyük sofraların kurulmasına vesile olan bir gelenekten bahsedeceğiz. Erzurum'da yaygın olan öğünlük geleneği her kurban bayramının ilk günü yapılıyor. Kurbanlar kesildikten sonra herkes bir parça kurban etini alıp köy meydanına gidiyor. Her evden gelen et orada pişiriliyor ve hep beraber yeniyor.