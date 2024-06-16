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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç aranıyor | Son dakika haberleri

        Düzce'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, kaybolan genç aranıyor

        Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Çayağzı Plajı'nda denize giren 5 kişilik aile dalgalara kapıldı. İhbar üzerine gelen ekipler anne, baba ve iki çocuğu kurtardı. Ancak, ailenin en büyük oğlu kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:35
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          Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 4 kişi kurtarıldı, gözden kaybolan 16 yaşındaki genci arama çalışması başlatıldı.

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          Ankara'dan Kurban Bayramı tatili için ilçeye gelen Kadir ve Sebahat K. çifti ile çocukları Yağmur, Cemal ve İbrahim K, Çayağzı Plajı'nda denize girdi.

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          Dalgalı denizde açılan 5 kişinin bir süre sonra çırpındığını görenler durumu yetkilere bildirip, aileyi kurtarmak için suya girdi.

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          Uzun süren uğraşlar sonucu baba, anne ve iki çocuğu kurtarılarak kıyıya çıkarıldı.

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          Ailenin büyük oğlu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki İbrahim K. ise dalgaların arasında kayboldu.

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          İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, genci arama çalışması başlattı.

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          Sahil Güvenlik ekipleri, tekne ve botlarla yüzeyden, dalgıçlarla su altından, helikopterle havadan ve jandarma da karadan çalışmalara katılıyor.

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          Sudan çıkarılan aile ise çocuklarının bulunması için başlatılan çalışmaları sahilde endişeyle takip ediyor.

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          Aileye yardım edenlerden Burak Buldu, gazetecilere, denizden çığlıklar geldiğini duymaları üzerine suya atladıklarını, 4 kişiyi kurtardıklarını ancak 1 kişinin kaybolduğunu söyledi.

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