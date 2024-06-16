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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü | Son dakika haberleri

        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü

        Bayram ile birlikte tatil beldelerine akın eden vatandaşlar manzaraya karşı fotoğraf çektirmek istiyor. Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarında fotoğraf çekmek isteyen bir kişi facianın kıyısından döndü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 18:35
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        Fotoğraf çekinirken facianın kıyısından döndü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından, fotoğraf çektiği sırada düşen kişi kurtarıldı.

        İlçeye tatile gelen Mahmut Kula (40), vadide manzaranın fotoğrafını çektiği sırada, yaklaşık 60 metre aşağıya düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.

        Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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