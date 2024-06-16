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        Haberler Televizyon 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon final bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        'Kızılcık Şerbeti'nin sezon final bölümünün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali veren 66'ncı bölümün kamera arkası görüntüleri yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 14:24 Güncelleme: 16.06.2024 - 14:46
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        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nin önceki hafta yayınlanan sezon finali büyük ses getirdi. Türkiye’yi ekrana kilitleyen, reyting rekoru kıran bölümün kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

        Soluksuz izlenen bölümün, Ünallar’ın konağında adeta kıyametin koptuğu final sahnesinin çekimi bir çalışma gününde tamamlandı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Feyza Civelek, Özge Özacar ve Emrak Altıntoprak’ın performanslarıyla göz doldurduğu sahnede, Ömer ve Görkem’in geçmişte yaşadığı ilişkinin ortaya çıkması ve ardından Görkem’in üst kattan düşmesi izleyenleri şoke etti. Dizinin sezon finali bölümü Youtube kanalı üzerinden kısa sürede 10 milyonu aşkın kişi tarafından izlendi. Hafızalara kazınan sezon finali bölümü, Türk televizyon tarihinin unutulmaz sahneleri arasına girdi. Dizinin yeni sezonu şimdiden büyük heyecanla bekleniyor.

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        Melis Civelek’in senaryosunu yazdığı, Ketche’nin yönetmenliğini üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', yeni sezonda SHOW TV’de ekranında fırtınalar estirmeye devam edecek.

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        #kızılcık şerbeti
        #show t

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