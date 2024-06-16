Bilgen Bengü: Bir gecede ünlü olduk

"BİRİNCİ OLDUK, KURADA KAYBETTİK, ÇOK AĞLADIK"



1974'te ilk plakları olan 'Olmaz ki'yi çıkaran grup, 1975'te de Türkiye'nin ilk kez katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması'nın seçmelerine dâhil oldu. Bilgen Bengü; "Sanar Yurdatapan, Eurovision için seçmelere katılacağımı söyledi. Attila Özdemiroğlu'nun 'Delisin' şarkısını getirdiler. Lale Mansur ile bir ay kaeografi çalıştık. Halk oylaması ve TRT jürisinin oylamalarıyla ikişer tane, birinci, ikinci ve üçüncü seçiliyordu. Semiha Yankı'nın 'Seninle Bir Dakika'sı ile 'Delisin' birinci oldu. O yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen yarışma için kura çektik. Yaşça en küçük (15) ben olduğum için kurayı bana çektirdiler ve boş kağıdı çektim. Şebnem ve Birnur ile çok üzüldük ve ağladık" dedi.