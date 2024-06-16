Yurttaki çocukları "Mehmet Ali babalarını" unutmuyor

"BİZE YOL GÖSTERDİ, REHBER OLDU"

Yetiştirme yurdunda büyüyen eski milli atlet Durali Yıldız (69), Ülvan sayesinde çok güzel bir hayata sahip olduğunu, kazanımlarının hepsinde onun emeğinin, şefkatinin bulunduğunu aktardı.

Anne ve babalarının farklı ancak kendilerini büyütenlerin, meslek sahibi olmalarını sağlayanların aynı olduğunu vurgulayan Yıldız, "Babamı 5 yaşında kaybettim, hatırlamıyorum. Fotoğrafı bile yok. Benim babam burada, Mehmet Ali Ülvan. Sağ, yaşıyor. Bize yol gösterdi, rehber oldu. Onun sayesinde milli formayı taşıyorum. O benim hayatımın en büyük şansı, idolüm oldu." ifadesini kullandı.