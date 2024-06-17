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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı | Son dakika haberleri

        Bursa'da otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı

        Bursa İznik'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına çarpıp tarlaya girdi. Araçtaki kurban etleri tarlaya saçılırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 04:58 Güncelleme: 17.06.2024 - 04:58
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        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
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        Bursa'nın İznik ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, kurban etleri tarlaya saçıldı.

        Kaza, dün saat 13.00 sıralarında İznik'in Çakırca Mahallesi'nde meydana geldi. Kestiği kurbanın etlerini evine götürmek isteyen Bülent Güleç, otomobiliyle Orhangazi istikametinden İznik yönüne gitmek üzere yola çıktı. Güleç'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki su kanalına çarptı.

        KURBAN ETLERİ TARLAYA SAÇILDI

        DHA'nın haberine göre; araçta bulunan kurban etleri tarlaya saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Bülent Güleç, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        "YOLDA BİR SORUN VAR"

        Olay yerine gelen tarla sahibi Mehmet Taylan, "Senede en az 15-20 kaza oluyor. 1 ay önce bir motosiklet sürücüsü burada hayatını kaybetti. Tahminime göre yolda bir sorun var. Neden hep benim tarlaya uçuyor arabalar, başka tarlalara değil? Defalarca yetkililere bildirdik ama bir önlem alınmadı. Daha kaç kişinin yaralanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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        #Son dakika haberler
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