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        Haberler Yaşam Sağlığınızı baharatlarla destekleyin: İşte hangi baharatın hangi hastalığa iyi gelebileceği!

        Sağlığınızı baharatlarla destekleyin: İşte hangi baharatın hangi hastalığa iyi gelebileceği!

        Mutfaklarımızda sıklıkla kullandığımız baharatlar, sadece yemeklere tat katmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlık açısından da birçok fayda sağlıyor. Peki, hangi baharat hangi hastalığa iyi gelebiliyor? İşte, sizin için 9 farklı baharata dair detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 11:00
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        • 1

          Baharatlar, yüzyıllardır hem lezzet hem de şifa kaynağı olarak kullanılmakta. Günümüzün bazı bilimsel araştırmaları, baharatların çeşitli hastalıkların tedavisinde de etkili olduğunu kanıtlıyor. Haberimizde sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar pek çok alanda fayda sağlayan baharatların yararlarını derledik. İşte, hangi baharatın hangi hastalığa iyi geldiğine dair bilmeniz gerekenler...

        • 2

          1. MAYDANOZ

          Maydanoz, C vitamini ve flavanoid gibi içerikler açısından zengin bir Akdeniz bitkisidir. Bu içerikler, hastalık riskini artırabilecek hücresel hasarın önlenmesine yardımcı olur.

        • 3

          2. ADAÇAYI

          Adaçayı, çay olarak tüketilmesinin dışında, çorbalara ve kavrulmuş sebzelerin içine de konulabilir. Avustralyalı klinik psikolog Adrian Lopresti’ye göre adaçayı takviyeleri, sağlıklı yetişkinlerde dikkat eksikliği, hafıza güçlendirme ve kelime hatırlama gibi durumları iyileştirmeye yardımcı olabiliyor.

        • 4

          3. KAKULE

          Kakule hem tatlı hem de tuzlu tatlarla iyi uyum sağlayabilen; genellikle fırınlanmış ürünler ve et gibi yemeklere eklenen bir baharattır. İran Temel Tıp Bilimleri dergisinin 2021 tarihli araştırmasında elde edilen bulgularla, kakulenin kan şekeri ve karaciğer sağlığı üzerinde faydalı etkileri olabileceği düşünülüyor.

        • 5

          4. SARIMSAK

          Sarımsak genellikle salata, makarna, çorba ve et marinelerinde kullanılan bir besindir. Yapılan birçok araştırma sonucunda sarımsağın kalp sağlığını korumada yardımcı olabileceği bulundu.

        • 6

          5. SAFRAN

          Safran, altın rengini krosin ve krosetin gibi bileşiklerinden alan bir baharattır. Safranın acı bir tadı vardır; genellikle Hint ve Akdeniz mutfağında tüketilen bir malzemedir. 2022’de Nutrients dergisinde yayınlanan araştırmada, safranın nöropsikiyatrik hastalıklar olan depresyon, anksiyete, şizofreni gibi hastalıklarda olumlu etkileri olduğuna dair çalışmalar bulunuyor. Safranı, pilav ve deniz ürünlerinde takviye olarak kullanabilirsiniz.

        • 7

          6. TARÇIN

          Yapılan birçok araştırmanın sonucunda, tarçında bulunan doğal maddelerin, kan şekeri üzerinde etkili olduğu görüldü. Ancak doğru tüketim miktarı kişinin kronik hastalığa sahip olup olmamasına göre değişebilir bu sebeple bir uzmana danışmak en doğrusu olabilir.

        • 8

          7. BİBERİYE

          İran Temel Tıp Bilimleri dergisinde 2020’de yayınlanan araştırmada, biberiyede bulunan rosmarinik asitlerin antioksidan, antibakteriyel ve ağrı kesici etkileri olduğu görüldü. Biberiye genellikle limon ve balla beraber çay içine eklenebilir veya direkt çayı tüketilebilir.

        • 9

          8. KEKİK

          Kekik, güçlü antioksidan özelliklere sahip terpen, timol ve karvakrol gibi bileşikler içerir. 2020 yılında Uluslarası Moleküler Bilimler Dergisi’nde yayınlanan araştırmaya göre kekiğin tedavi amaçlı kullanımları arasında hazımsızlık, ishal, öksürük ve bronşit yer alır. Ayrıca kaşıntı, baş ağrısı ve depresyona karşı bir çare olarak da kullanılmıştır.

        • 10

          9. ZENCEFİL

          Yoğun bir tada sahip olan zencefilin içeriğinde gingeroller, şogaoller ve paradoller gibi birçok bileşik vardır ve bu bileşikler vücutta antioksidan etkilere sahiptir. Bazı araştırmalar zencefilin kas ağrılarını hafiflettiğini, yaşlanmaya bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabildiğini gösteriyor.

          Kaynak: International Journal of Molecular Sciences, Nutrients, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Hindawi Publishing Corporation, Health, Iranian Journal of Basic Medical Sciences

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