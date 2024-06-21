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        Haberler Gündem Sakarya ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı, Samsun'da ise vatandaşlara uyarı yapıldı - Öne Çıkan Haberler

        Sakarya ve Kocaeli'de denize girmek yasaklandı, Samsun'da ise vatandaşlara uyarı yapıldı

        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü ve 23 Haziran Pazar günü 2 plaj hariç tüm plajlarda denize giriş yasağı getirildi. Samsun Valiliği ise denize girilmemesi uyarısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.06.2024 - 20:03 Güncelleme: 21.06.2024 - 20:52
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        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
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        Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Sakarya ve Kocaeli'nde bazı yerlerde denize girmek yasaklandı. Samsun Valiliği de vatandaşlardan denize girmeme uyarısında bulundu.

        SAKARYA'DAKİ ÜÇ İLÇEDE YASAKLANDI

        Sakarya'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve hafta sonu denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde yoğun dalga ile rip akıntısı etkili oluyor.

        Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar dolayısıyla 3 ilçede denize girilmesine bugün, yarın ve pazar günü için yasak getirildi.

        Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor.

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        KANDIRA'DA HAFTA SONU YASAĞI

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 22-23 Haziran'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.

        SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN UYARI

        Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'da sahilin tamamında öğleden sonra rüzgarın hızının 20 deniz mili, dalga yüksekliğinin 1,5 metreye kadar yükselmesinin beklendiği aktarıldı.

        Açıklamada, "Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz." ifadesine yer verildi.

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        #denize girme yasağı
        #haberler
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