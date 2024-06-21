Niğde'deki arazi kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti
Niğde'de akrabaların arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşünce N.T. 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladı. Ardından ise intihar ederek yaşamına son verdi
Niğde'de akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada N.T. (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.
YEĞENLERİNE ATEŞ ETTİ
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.T. yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Semiha Türk (36), Gizem Nazife Türk (17), Berat Türk (13), Nurgül Türk (18) ve Gökhan Türk (36), yaralandı.
İNTİHAR ETTİ
N.T., olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.T'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.
3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.