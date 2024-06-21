Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Niğde'deki arazi kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

        Niğde'deki arazi kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

        Niğde'de akrabaların arasında çıkan arazi tartışması kanlı bitti. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüşünce N.T. 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladı. Ardından ise intihar ederek yaşamına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arazi kavgası 2 can aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada N.T. (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

        YEĞENLERİNE ATEŞ ETTİ

        Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.T. yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Semiha Türk (36), Gizem Nazife Türk (17), Berat Türk (13), Nurgül Türk (18) ve Gökhan Türk (36), yaralandı.

        REKLAM

        İNTİHAR ETTİ

        N.T., olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.T'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.

        3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Niğde
        #arazi kavgası
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        2 ilde denize girmek yasak 1 ilde uyarı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 11 ölü!
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Antalya'da vahşet: Denizde, kol, bacak ve başsız cansız beden bulundu
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Millilerde hedef 2'de 2!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Atatürk'ü duygulandıran destan: Şehit askerin cebinden çıktı
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        Kayıt dışılıkla mücadele paketi geliyor
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        "Çeşitli alternatifler değerlendirilmektedir"
        Habertürk Anasayfa