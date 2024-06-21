Niğde'deki arazi kavgasında 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini yaraladıktan sonra intihar etti

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Niğde'de akrabalar arası arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada N.T. (60), tabancayla 2 yeğenini öldürüp, 3 yeğenini de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etti.

YEĞENLERİNE ATEŞ ETTİ Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Yıldıztepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. N.T. yeğenlerine tabancayla ateş ederken, kurşunların isabet ettiği Semiha Türk (36), Gizem Nazife Türk (17), Berat Türk (13), Nurgül Türk (18) ve Gökhan Türk (36), yaralandı.

REKLAM İNTİHAR ETTİ N.T., olayın ardından başına dayadığı silahı ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde N.T'nin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 5 yeğeni ise hastaneye kaldırıldı.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Semiha Türk ve Gizem Nazife Türk de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.