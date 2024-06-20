Zeynep Bastık aşka geldi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme’de görüntülendi.

Çiftlikköy’de bir plaja giden Zeynep Bastık ile Seykay Tütüncü'nün romantik halleri objektiflere böyle yansıdı.

Denizde yüzdükten sonra kumsalda yürürken el ele tutuşan ve sürekli birbirlerine gülümseyerek bakan Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, ne kadar mutlu olduklarını herkese gösterdi.