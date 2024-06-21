Her lokması ayrı bir şifa deposu: Bağışıklık sisteminden kan basıncını düzenlemeye kadar kavunun 7 faydası!

6. KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLEYİCİ ETKİSİ VARDIR

Ballı kavun; C vitamini, K vitamini, magnezyum, potasyum ve antioksidanlar dahil olmak üzere kemik oluşumu ve bakımıyla ilgili çeşitli besin maddeleri içerir. Ayrıca kavundaki C vitamini tek başına, daha düşük kalça kırığı ve osteoporoz (kemik hastalığı) riskinin yanı sıra hem boyun hem de omurgada daha yüksek kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor. Yani, kemik sağlığını destekleyici bir meyvedir.