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        Haberler Yaşam Her lokması ayrı bir şifa deposu: Bağışıklık sisteminden kan basıncını düzenlemeye kadar kavunun 7 faydası!

        Her lokması ayrı bir şifa deposu: Bağışıklık sisteminden kan basıncını düzenlemeye kadar kavunun 7 faydası!

        Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan kavun, serinletici ve tatlı lezzetiyle sadece damak zevkinize hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda sağlığınıza da sayısız fayda sağlıyor. Peki, kavunun sağlığa faydaları neler? İşte, tip 2 diyabete karşı korumasından cilde iyi gelmesine kadar kavunun sağlık üzerindeki 7 şaşırtıcı katkısı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:00
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        • 1

          Ballı kavunlar tüm kavunların en tatlısıdır ve genellikle temmuzdan eylül ayına kadar mevsimidir. Bu kavun, bol miktarda suyun yanı sıra C vitamini, B vitamini, lif, antioksidanlar gibi önemli besinleri içerir. Haberimizde kavunun sağlığa olan bazı yararlarını derledik. İşte, sindirim sisteminden kemik sağlığına kadar faydalarına dair detaylar...

        • 2

          1. SİNDİRİM SAĞLIĞINI DESTEKLEYİCİ ÖZELLİKLERE SAHİP

          Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü’ne göre kabızlığın yaygın çareleri arasında daha fazla lif tüketmek ve bol miktarda su tüketmek yer alır. Kavun tüketmek ise her ikisinden de biraz sağlar, dolayısıyla sindirim sağlığını destekleyici etkisi vardır.

        • 3

          2. DEHİDRASYONU ÖNLEYEBİLİR

          Susuz kaldığınızda vücudunuz aşırı ısınır ve bulanık düşünme, ruh hali değişiklikleri, kabızlık ve böbrek taşları yaşayabilirsiniz. Yeterli su tüketmek ise susuz kalmanıza ve dehidrasyonu önlemenize yardımcı olur. ABD Tarım Bakanlığı’na göre bir dilim kavunda (200 gram kadar) yaklaşık 180 ml su vardır. Yani, kavun tüketmek vücudunuzdaki susuzluğu giderebilir.

        • 4

          3. BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEBİLİR

          Bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi patojenlere yanıt verebilmesi için C vitaminine ihtiyacı vardır. Bir fincan doğranmış kavunda bulunan C vitamini miktarı, günlük ihtiyacın yaklaşık üçte birini sağlar.

        • 5

          Nutrients dergisinde 2017’de yayınlanan araştırmaya göre vücut suda çözünen vitaminleri uzun süre depolayamaz, bu nedenle sağlıklı bağışıklık fonksiyonunu desteklemek için düzenli ve yeterli C vitamini alımı gerekir, yani kavun tüketerek bu C vitaminini kendinize sağlayabilirsiniz.

        • 6

          3. KAN BASINCINI DÜZENLEYEBİLİR

          Potasyum, böbreklerinizin fazla miktarda sodyum (yüksek tansiyona neden olabilecek bir besin) atmasına neden olarak kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur. Yani, potasyum yönünden zengin olduğu bilinen kavunu tüketmek de kan basıncını düzenlemede iyi olabilir.

        • 7

          Ayrıca, Plants dergisinde 2021’de yayınlanan araştırmaya göre kavunlar, nitrik oksit (NO) adı verilen bir maddenin üretimini aktive ediyor. NO, kan damarları da dahil olmak üzere vücuttaki düz kasların gevşemesine yardımcı oluyor ve bu da kan basıncının düşmesine neden olabilir.

        • 8

          4. TİP 2 DİYABETE KARŞI KORUYABİLİR

          Araştırmalar tatlı kavun gibi meyveleri yemenin tip 2 diyabet hastası veya riski taşıyan kişiler için faydalı olabileceğini gösteriyor. Nutrients dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırmada daha düşük glisemik indekse sahip olan meyvelerin, tip 2 diyabetlilerde kan şekeri kontrolü için yararlı olabileceğini buldu. Yani, kavun gibi düşük glisemik indeksli meyveleri tüketmeleri iyi olabilir.

        • 9

          6. KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLEYİCİ ETKİSİ VARDIR

          Ballı kavun; C vitamini, K vitamini, magnezyum, potasyum ve antioksidanlar dahil olmak üzere kemik oluşumu ve bakımıyla ilgili çeşitli besin maddeleri içerir. Ayrıca kavundaki C vitamini tek başına, daha düşük kalça kırığı ve osteoporoz (kemik hastalığı) riskinin yanı sıra hem boyun hem de omurgada daha yüksek kemik mineral yoğunluğu ile ilişkilendiriliyor. Yani, kemik sağlığını destekleyici bir meyvedir.

        • 10

          7. CİLT ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLER SAĞLAYABİLİR

          Cilt hücreleri, cilde hacmiyle şeklini veren kolajen ve elastin dengesini düzenlemek için C vitaminine ihtiyaç duyar. Bolca C vitamini içeren kavun ise sağlıklı cilt oluşturmaya yardımcı olabilir.

          Kaynak: U.S. Department of Agriculture Food Data Central, Centers for Disease Control and Prevention, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, Nutrients, Plants, Health

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