Montella'dan Arda Güler açıklaması

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Teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi konuştu. İsmail Yüksek'in durumunun iyi olduğunu belirten Montella, Arda Güler'de ufak bir yorgunluk belirtisi olduğunu ve oyuncuyla ilgili kararı yarın vereceklerini aktardı.

Montella'nın açıklamaları şöyle:

"Şöyle söylemek lazım; dört günde bir oynadığınızda zihinsel enerjinizi toparlamanız gerekiyor. Sonrasında fiziksel enerjinizi toparlamanız gerekiyor ama baktığınızda hiçbir takım mükemmel değildir. Biz kendi artılarımızı ve eksilerimizi biliyoruz. Daha çok artılarımızı çoğaltarak ilerlemeye çalışıyoruz.

Portekiz'in mükemmel bir takım olduğunu düşünmüyorum. Onların da eksileri var, farkındayız. Onları da biliyoruz.

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"İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi" Biliyorsunuz ki ben önceden bilgi vermeyi sevmem ama İsmail Yüksek'in durumu gayet iyi. İdmanlara da düzenli bir şekilde devam ediyor. Yarın belki baştan, belki sonradan oyuna dahil olabilir. Bu bilgiyi size vermeyeceğim tabii ki.

"Arda Güler'de yorgunluk belirtisi var" Aslında birkaç tane değişiklik olabilir ya da olmayabilir. Arda Güler'in durumuna iyi bir şekilde bakmamız gerekiyor. Ufak bir yorgunluk belirtisi var. Riske girmeye değer mi değmez mi ona yarın karar vereceğiz. Cristiano Ronaldo inanılmaz bir oyuncu. Bir sezonda 50 gol atabilen bir oyuncu. Böyle bir oyuncuya sahip oldukları için zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor. Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12."