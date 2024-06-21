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        Haberler Dünya İsrail yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 18 kişi öldü | Dış Haberler

        İsrail yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı: 18 kişi öldü

        İsrail ordusu, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının hedef aldı. Filistin Kızılayı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini, 35 kişinin yaralandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 18:44 Güncelleme: 21.06.2024 - 18:44
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        İsrail, Filistinlilerin çadırlarını bombaladı
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine bağlı El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeye düzenlediği saldırıda 18 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

        İsrail tankları, Refah'ın batısındaki El-Mevasi bölgesine top mermileri ile saldırı düzenledi.

        Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı saldırıda ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Saldırıda yaralanan çok sayıda kişiye de müdahale edildiği kaydedildi.

        Görgü tanıkları ise İsrail ordusuna ait tankların Mevasi bölgesinde Filistinlilerin çadırlarının olduğu bölgeleri bombaladığını, çadırlarda yangın çıktığını aktardı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #Filistin
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