Fenerbahçe, Levent Mercan'ı kadrosuna kattı ve Mert Hakan'la sözleşme yeniledi!

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini açıkladı ve Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı transfer etti.

Sarı-lacivertliler, Levent Mercan ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Levent Mercan, 2021'den bu yana formasını giydiği Fatih Karagümrük'te çıktığı 93 maçta 4 gole imza attı.

Fenerbahçe, Levent Mercan transferi ile birlikte sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş ile de 2 yıllık yeni kontrat imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır.

Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir.

2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz.

Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."