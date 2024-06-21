Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasındaki alanlarda, dün akşam saatlerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yüreklerimizi yaktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan saat 15.15 sıralarında yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde dün akşam meydana gelen yangın sebebi ile 11 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum,…

78 kişi de yangından etkilendi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Yangına müdahale için Diyarbakır ve Mardin'den AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan ilk açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında Diyarbakır'da 3, Mardin'de 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi. Öğleden sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, can kaybının yükseldiğini ve 11'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Öğle saatlerinde yaralılardan Remzi Yılmaz da tedavi gördüğü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı ve can kaybı 6'ya yükselmişti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ ŞÖYLE

Diyarbakır'da yaşamını yitiren 4 kişinin Mehmet Buğdaycı (19), yeğeni Abdurrahman Buğdaycı (18), İsmail Yardımcı ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayan Remzi Yılmaz olduğu öğrenildi. Mardin'de ise amca çocukları oldukları öğrenilen Şeyhmus Demir (17) ve Hasan Demir (40) hayatını kaybetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangının Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlediğini belirtti.