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        Haberler Dünya Tacikistan başörtüsünü ve dini bayramları yasakladı | Dış Haberler

        Tacikistan başörtüsünü ve dini bayramları yasakladı

        Tacikistan, üst parlamentonun da onay vermesiyle, başörtüsünün yasaklandığını duyurdu. Ayrıca Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri de kaldırıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 21.06.2024 - 14:21
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        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
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        Tacikistan parlamentosu, başörtüsünü ve çocukların Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerini yasaklayan tasarıyı onayladı. Kurallara uymayan vatandaşlar ağır para cezalarıyla karşı karşıya kalacak.

        Taliban yönetimindeki Afganistan'la sınır komşusu olan Orta Asya ülkesi Tacikistan, parlamentonun üst kanadının 19 Haziran'da yasa tasarısını onaylamasının ardından başörtüsü yasağını ülke genelinde ilan etti. Yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı olan Meclis-i Milli'nin 18. oturumunda, Meclis Başkanı Rustam Emomali başkanlığında kabul edildi.

        Meclis-i Milli yasa tasarısında "yabancı giysileri" ve Ramazan ve Kurban Bayramı'nda çocukların kutlama yapmasını yasaklandı.

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        Yasayı ihlal eden vatandaşlar 7 bin 920 Tacikistan Somoni’si (yaklaşık 25 bin TL) ceza ödeyecek. Eğer yasayı hükümet yetkilileri ihlal ederse ceza 54 bin Somoni’ye, dini otoriteler ihlal ederse 57 bin 600 Somoni’ye çıkacak.

        8 Mayıs'ta ülke parlamentosunun alt kanadı olan Meclis Namoyandagon tasarıyı onaylamıştı. Yeni değişikliklere göre, kanun ihlalleri ağır para cezalarına yol açabilecek. Ancak idari ihlaller kanununda daha önce başörtüsü ya da diğer dini kıyafetlerden 'ihlal' olarak bahsedilmiyordu.

        GAYRİ RESMİ YASAK, RESMİLEŞTİRİLDİ

        Tacikistan'ın başörtüsüne yönelik resmi kısıtlaması, yıllarca süren gayri resmi yasağın ardından geldi. Ülkede 'gür sakal' da 'gayri resmi' olarak yasak. Eğitim Bakanlığı 2007 yılında öğrenciler için hem İslami kıyafetleri hem de Batı tarzı mini etekleri yasaklamış ve daha sonra bu yasağı tüm kamu kurumlarını kapsayacak şekilde genişletmişti.

        Son yıllarda Tacik hükümeti, 2018 yılında yayımlanan "Tacikistan'da Önerilen Kıyafetler Rehberi" adlı kitapçıkta de belirtildiği üzere, Tacik ulusal kıyafetlerinin giyilmesini teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattı.

        Başörtüsü ve çarşaf, son yıllarda Orta Doğu'dan Tacikistan'a gelen ve yetkililer tarafından İslami aşırılık yanlılarıyla bağlantılı olarak görülüyor. Tasarı, Tacikistan'ın Müslüman olan vatandaşları arasında tartışmalara neden oldu.

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