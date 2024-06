A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek. Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouaméni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici. Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım!"

RUİ COSTA İTİRAFI

"Rui Costa ile sık sık konuşuyoruz. Bizim 2000 yılından bu yana devam eden çok özel bir ilişkimiz var. Türkiye ve Portekiz son 15-20 yılda o kadar çok rakip oldular ki, sadece bu nedenle konuşsaydık yeterince konuşmuş olurduk. Ama her şeyden önemlisi, o benim çok iyi bir dostum. Şu anda Benfica'nın başkanı olması benim için sürpriz değil. Benfica'ya beş yaşında katılması, tüm hayatını kulübe adaması ve büyük kariyerini orada tamamlaması gerçek bir efsanedir. Dahası, o büyük bir lider. Rui Costa yaptığı her işi en iyi yapan insanlardan biridir. Benfica'da da böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok. Galatasaray ve Benfica 2019'da Avrupa Ligi'nde karşılaştığında, maçtan hemen önce onu stadyumdaki ofisimde karşıladım. Güzel bir duyguydu, sanki aramızdaki sıcaklık bunca yıldan sonra hala aynıydı. Onunla yollarımız kesiştiği için çok mutluyum çünkü sadece olağanüstü bir oyuncuyla çalışmakla kalmadım, aynı zamanda harika bir insanla da tanıştım. Fiorentina'ya geldiğimde hem kulüp hem de şehir için bir idoldü. Uzun süredir kulüpteydi ve ileriye doğru bir adım atması gerekiyordu. Fiorentina'da birlikteyken inanılmaz performanslar sergiliyordu. Milan'a gittiğimde kulübe davet ettiğim ilk oyuncuydu. Onu Galatasaray'da da istedim ama maalesef bu gerçekleşmedi. Türk takımına döndüğümde, onu takıma dahil etme şansım olsaydı, onu da dahil ederdim, onunla sonuna kadar giderdim. Rui Costa, Serie A'nın Avrupa'nın en iyi ligi olduğu dönemde İtalya'da on iki sezon oynadı. Bir 10 numaranın sahip olması gereken estetiğe sahipti, tıpkı o dönemde ligde yer alan Zinedine Zidane, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio gibi oyuncularda görebileceğimiz gibi."