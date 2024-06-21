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A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye'nin cumartesi günü Portekiz ile oynayacağı maç öncesinde Lizbon basınından O Jogo'ya açıklamalarda bulundu.

FATİH TERİM'DEN ARDA GÜLER AÇIKLAMASI "Türkiye'de tarih boyunca önemli oyuncular oynadı. Arda Güler de onlardan biri, olağanüstü bir yetenek. Her zaman gole çok yakın, topla ne isterse yapabiliyor. Henüz 19 yaşında ama topa sahip olduğunda en tecrübeli oyuncu kadar baskın. Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'deki gelişiminin ardından Real Madrid'e transfer oldu. İspanya'ya gittiğinde onunla konuştum. Onunla gurur duyduğumuzu, ona çok inandığımı ve başarılar dilediğimi söyledim. Her zaman oynamak istiyor, doğru planlama yapmak çok önemli. Real Madrid'de Carlo Ancelotti ile çalışıyor, bu yüzden doğru bir değerlendirmeden geçiyor. Son yıllarda Tchouaméni, Diaz, Valverde, Camavinga gibi oyuncular yavaş yavaş Real Madrid sistemine dahil oldu. Ancak Arda Güler'in bu gelişimi hızlandıracağına inanıyorum. Gelecek sezon onu Kylian Mbappe ve Vinicius Jr ile birlikte düşünmek heyecan verici. Eğer kariyerini doğru bir şekilde düşünürse ve umarım sağlıklı olursa, bir gün Ballon d'Or adayları arasında bile tartışabiliriz. Bunu ilk dile getiren ben olayım!" REKLAM

RUİ COSTA İTİRAFI "Rui Costa ile sık sık konuşuyoruz. Bizim 2000 yılından bu yana devam eden çok özel bir ilişkimiz var. Türkiye ve Portekiz son 15-20 yılda o kadar çok rakip oldular ki, sadece bu nedenle konuşsaydık yeterince konuşmuş olurduk. Ama her şeyden önemlisi, o benim çok iyi bir dostum. Şu anda Benfica'nın başkanı olması benim için sürpriz değil. Benfica'ya beş yaşında katılması, tüm hayatını kulübe adaması ve büyük kariyerini orada tamamlaması gerçek bir efsanedir. Dahası, o büyük bir lider. Rui Costa yaptığı her işi en iyi yapan insanlardan biridir. Benfica'da da böyle devam edeceğinden hiç şüphem yok. Galatasaray ve Benfica 2019'da Avrupa Ligi'nde karşılaştığında, maçtan hemen önce onu stadyumdaki ofisimde karşıladım. Güzel bir duyguydu, sanki aramızdaki sıcaklık bunca yıldan sonra hala aynıydı. Onunla yollarımız kesiştiği için çok mutluyum çünkü sadece olağanüstü bir oyuncuyla çalışmakla kalmadım, aynı zamanda harika bir insanla da tanıştım. Fiorentina'ya geldiğimde hem kulüp hem de şehir için bir idoldü. Uzun süredir kulüpteydi ve ileriye doğru bir adım atması gerekiyordu. Fiorentina'da birlikteyken inanılmaz performanslar sergiliyordu. Milan'a gittiğimde kulübe davet ettiğim ilk oyuncuydu. Onu Galatasaray'da da istedim ama maalesef bu gerçekleşmedi. Türk takımına döndüğümde, onu takıma dahil etme şansım olsaydı, onu da dahil ederdim, onunla sonuna kadar giderdim. Rui Costa, Serie A'nın Avrupa'nın en iyi ligi olduğu dönemde İtalya'da on iki sezon oynadı. Bir 10 numaranın sahip olması gereken estetiğe sahipti, tıpkı o dönemde ligde yer alan Zinedine Zidane, Francesco Totti, Alessandro Del Piero, Roberto Baggio gibi oyuncularda görebileceğimiz gibi." REKLAM

CRISTIANO RONALDO AÇIKLAMASI "Cristiano tüm zamanların en iyi futbolcularından biri. Birçok kez rakip olduk ve açıkçası bizi cezalandırdığı maçlar oldu. 2003'ten beri büyük sahnede ve 20 yılı aşkın süredir zirveden hiç inmedi. Bu, büyük oyuncuları yetenekli oyunculardan ayıran önemli özelliklerden biri. Süreklilik, istikrar ve bitmeyen hırs... Tüm eşsiz yeteneklerinin yanı sıra Cristiano'nun karakter özellikleri de onu neredeyse eşsiz kılıyor. Unutmayın, futbol çok fazla fedakârlık gerektiren bir meslektir. Dünyadaki birçok meslekten farklı olarak geleceğinizi 10-12 yaşlarında inşa etmeniz gerekiyor. Bu yaşlarda vazgeçeceğiniz en küçük şey tüm hayatınızı değiştirebilir. Bugün 39 yaşına basan Cristiano'nun kariyerinde bu noktaya ulaşmak için gösterdiği çaba ve fedakarlıklar, olağanüstü sayıdaki gollerinden ve kazandığı kupalardan bahsetmeden bile saygıyı hak ediyor. Euro 2024 onun altıncı Avrupa Şampiyonası. Söylemesi çok kolay ama söylenmesi gerekiyor. 20 yıl boyunca, her zaman milli takıma seçilmek için yeterince hazır ve başarılı olmalısınız. Cristiano aynı zamanda birkaç nesli etkilemiş önemli bir ikon. 10 yaşındaki torunum Yaman ABD'de yaşıyor ve CR7'nin büyük bir hayranı. Tabii ki forma numarası da 7. Yaman'ın futbola başlama sebeplerinden biri, en büyük futbol kahramanı. Sanırım öyle, benden sonra! EURO 2024'te pek çok genç insandan bahsediyoruz ve sanırım bazıları Cristiano'nun ilk EURO'sunu oynadığı 2004 yılında dünyada bile değildi. Birçok oyuncunun 'Cristiano Ronaldo ile aynı tünelde olacağımızı düşünmek beni heyecanlandırıyor' dediğini de duydum. Size hayran olan, tüm gözlerin üzerinizde olduğu meslektaşlarınızla rekabet etmek, onlara aynı hırs ve motivasyonla karşılık vermek kolay değil. Cristiano'nun kariyerinin bu noktasında başardığı önemli şeylerden biri de bu."

"PEPE'Yİ TRANSFER ETMEYE ÇALIŞTIK" "Cristiano en büyük yıldız. Ancak 41 yaşında olmasına rağmen hala pozisyonunun en iyi oyuncularından biri olan Pepe'yi de unutmamalıyız. 2002'de Marítimo'dayken onu Galatasaray'a transfer etmeye çalıştık. Antrenör ekibimden çok güvendiğim bir arkadaşım onu Portekiz'de oynarken izlemiş. Daha sonra Türkiye'de rakip olduk. O saygıyı hak ediyor. Bernardo Silva'nın hayranı olduğumu söyleyebilirim. Daha önce "100 milyon avroluk bir transfer hakkınız olsaydı hangi oyuncuyu takımınızda görmek isterdiniz?" sorusuna Rafael Leao cevabını vermiştim. Ruben Dias, Bruno Fernandes... Bunları tek tek saymak gerektiğine inanmıyorum. İşimiz kolay değil ama Türkiye her zaman zorlukları sever."