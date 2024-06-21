BM Genel Sekreteri Guterres: Bölge ve dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında sınır hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterre de bölgede tırmanan gerilimin kendisini kaygılandırdığını söyledi. Guterres, bölgenin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Askeri çözüm yok" diye konuştu
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan ile İsrail sınırını ayıran "Mavi Hat" boyunca yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili, "Lübnan’ın ikinci bir Gazze olma" riskine karşı dünyayı uyardı.
Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Güvenlik Konseyi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
BM Genel Sekreteri, "Açık olalım; bölge ve dünya halkları Lübnan'ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz." dedi.
"Bugün, İsrail ile Hizbullah arasında Mavi Hat boyunca tırmanan gerilime ilişkin derin kaygılarımı dile getirme zorunluluğu hissettim." diyen Guterres, tarafların "sanki topyekun bir savaş yaklaşıyormuş gibi" kavgacı söylem ürettiğini kaydetti.
Ortadoğu'daki çatışmanın genişleme riskine dikkati çeken Guterres, konuşmasında, "Aceleci bir hareket, tek bir yanlış hesaplama, sınırların çok ötesinde, açıkçası hayal gücünün ötesinde bir felaketi tetikleyebilir." ifadelerine yer verdi.
Guterres, şöyle devam etti:
"Taraflar, Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması konusunda acilen taahhütte bulunmalı ve derhal düşmanlıkların sona ermesine geri dönmelidir. Dünyanın yüksek sesle ve net bir şekilde şunu söylemesi gerekiyor; gerilimin derhal düşürülmesi sadece mümkün değil, aynı zamanda zorunludur."
"ASKERİ ÇÖZÜM YOK"
BM Genel Sekreteri Guterres, bölgenin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, "Askeri çözüm yok." diye konuştu.
Guterres, "Askeri gerginliğin daha da artması, yalnızca Lübnan ve İsrail'deki toplulukların daha fazla acı çekmesini, yıkıma uğramasını ve bölge için potansiyel olarak daha yıkıcı sonuçları garanti edecektir." değerlendirmesinde bulundu.
"Artık akıl ve rasyonellik zamanıdır." ifadesini kullanan Guterres, tarafların kendilerine sunulan diplomatik ve siyasi yollara "pratik ve pragmatik katılımının" zamanının geldiğini belirtti.
Genel Sekreter, düşmanlıkların sona ermesi ve kalıcı ateşkese doğru ilerlemenin "tek kalıcı çözüm" olacağının altını çizdi.
KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, kıyı şeridindeki Ras Nakura bölgesinde İsrail ordusuna ait mevzilere İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Hedef alınan mevzilerin tahrip edildiği ve İsrail askerlerinden yaralananların olduğu ifade edildi.
İsrail ordusuna ait Zaura Askeri Üssü'ndeki topçu mevzilerinin de İHA'larla hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Hizbullah mensuplarının, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri'ndeki Ruveyse el-Karn ve Zibdin bölgeleri ile Kefr Şuba'daki Er-Remsa ve Es-Semaka bölgelerine roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.
İsrail tarafından ise Hizbullah'ın saldırılarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, topçu atışlarıyla Nakura beldesini hedef aldı. Vurulan bir evde yangın çıktığı aktarıldı.
İsrail topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Mimas ile Kefr Kila bölgeleri arasında kalan Hura bölgesini de hedef aldı.
Ayrıca İsrail ordusunun, İHA'larla El-Vizani beldesini bombaladığı ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
Bu çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.
*Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.