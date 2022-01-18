İmamoğlu'ndan 'tiyatro' kelimesi için özür

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada, "İstanbul’a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar" ifadelerini kullanmıştı.

FIRAT TANIŞ'TAN TEPKİ

İmamoğlu'nun bu açıklamasından sonra Oyuncu Fırat Tanış, sosyal medya hesabından, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." paylaşımı geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasının ardından Fırat Tanış'tan yanıt geldi:

"KIRDIĞIM TÜM SANATÇI DOSTLARIMDAN ÖZÜR DİLERİM"

İmamoğlu, Tanış'ın bu paylaşımından sonra ise "Tiyatro sanatçısı Fırat Tanış eleştirisinde haklı. Bugünkü açıklamamda İstanbul’daki hizmetleri engellemeye çalışanların yanlışlarını vurgularken 'tiyatro yapıyorlar' dememem gerekirdi. Bu ifadem nedeniyle kırdığım tüm sanatçı dostlarımdan özür dilerim." açıklamasında bulundu.