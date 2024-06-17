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        Haberler Gündem 3. Sayfa Polis memuru ailesini katletti! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Mardin'de aile katliamı! Polis memuru karısını ve çocuğunu öldürdü

        Türkiye bayramın ikinci gününde kan donduran bir olaya tanık oldu. Mardin'de yaşanan vahşette polis memuru Hasan Şahin, karısı Merve Şahin ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin'i öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:09 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:57
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        Polis memuru ailesini katletti!
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        Mardin'de polis memuru Hasan Şahin (31), hemşire eşi Merve Şahin’i ve 3 yaşındaki oğlu Hasan Şahin’i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.

        DHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’ndeki polis lojmanlarında meydana geldi.

        Polis memuru Hasan Şahin, bilinmeyen bir nedenle hemşire eşi Merve Şahin’i ve oğlu Hasan Şahin’i tabanca ile ateş ederek öldürdü.

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        ÇİLİNGİR YARDIMIYLA EVE GİRDİLER

        Şahin, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Silah sesleri üzerine lojmandaki meslektaşları çilingir yardımı ile eve girdiklerinde 3 kişiyi vurulmuş halde buldu.

        İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 3’ünün de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        #son dakika
        #mardin
        #Son dakika haberler
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