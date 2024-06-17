Bakan Koca: Bayramın ilk gününde yaklaşık 16 bin kişi kurban kesimi sırasında yaralandı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bayramın ilk gününde kurban kesimi sırasında Ankara’da bin 274, İstanbul’da 840, İzmir’de ise 416 kişi olmak üzere ülke genelinde yaklaşık 16 bin kişinin yaralandığını söyledi.

Bakan Koca, X'te yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Bayramın ilk gününde Ankara’da 1.274, İstanbul’da 840, İzmir’de 416 olmak üzere, ülke genelinde yaklaşık 16.000 kişi kurban kesimi sırasında yaşadığı yaralanmalar sonucu sağlık kuruluşlarımıza başvurdu."

"KURBANLARINI HENÜZ KESMEYENLERİN DİKKAT ETMELERİNİ ÖNERİYORUZ" Bakan Koca, şöyle devam etti: "Kesimlerin profesyonel kişilerce yapılmaması bu gibi durumlara yol açıyor. Kurbanlarını henüz kesmeyenlerin buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Daha ilk günden yaklaşık 16.000 kişi bayramı gönlünce geçiremeyecek." Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu! Haberi Görüntüle